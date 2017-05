Ziua Copilului 2017. Ce evenimente speciale pentru copii au loc joi în Capitală

Ziua Copilului 2017. Ziua copilului (numită și Ziua internațională a Copilului) este în multe țări o sărbătoare pentru copii care se sărbătorește la date diferite. În România, ziua se sărbătorește în fiecare an pe data de 1 iunie.

Ziua Copilului 2017. Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite țări, au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. După această conferință, multe guverne au introdus „Ziua copilului”. În Turcia Ziua copilului a fost sărbătorită pentru prima dată în data de 23 aprilie 1920.

În anul 1954 Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF) a emis o recomandare care prevedea faptul ca fiecare Stat să dispună de o zi la așa-numita „Ziua copilului” (engleză Universal Children's Day).

În România Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului (ANPDC) s-a constituit la 1 ianuarie 2005, conform wikipedia.ro.

Ziua Copilului 2017. Ziua copiilor în lume

Ziua Copilului 1 iunie. Data zilei copilului variază foarte mult între țări. Aproximativ 30 de state au preluat 1 iunie de la China și SUA

Argentina sărbătorește a doua duminică din luna august.

Australia sărbătorește în prima duminică din luna iulie.

Brazilia sărbătorește în data de 12 octombrie.

Bulgaria sărbătorește în data de 1 iunie.

Cuba sărbătorește în a treia duminică din luna iulie.

Germania de la reunificarea Germaniei se sărbătorește în data de 1 iunie din timpul DDR-ului și 20 septembrie sărbătoarea Republicii Federale Germania.

India sărbătorește în data de 14 noiembrie.

Japonia sărbătorește în data de 5 mai.

Mexic sărbătorește în data de 30 aprilie.

Polonia sărbătorește în data de 1 iunie.

Republica Moldova sărbătorește în data de 1 iunie.

Turcia sărbătorește în data de 23 aprilie.

Ungaria sărbătorește în ultima duminică a lunii mai.

Ziua Copilului 1 iunie. Evenimente de Ziua Copilului în Bucureşti

Ziua Copilului 2017. Paradă cu biciclete, spectacole cu artişti îndrăgiţi, personaje Disney, face painting, concert Smiley, karaoke şi dans, filme gratuite şi alte surprize sunt pregătite pentru micuţi anul acesta de 1 iunie, conform adevaru.ro.

În parcarea de la Sala Polivalentă are loc începând cu ora 10:00 Parada Micilor Biciclişti. Intrarea este liberă şi sunt aşteptaţi copiii de toate vârstele, indiferent de tipul de bicicletă folosit. Pe lângă activităţi, jocuri şi parada propriu-zisă, evenimentul are şi o latură practică. Cei mici vor fi ajutaţi să înţeleagă şi să înveţe câteva reguli de siguranţă care trebuie respectate în timpul deplasării pe două roţi, cum să manevreaze bicicleta printre obstacole şi mai ales, cum să pedaleze în grup. Copiii trebuie însoţiţi de cel puţin un adult (biciclist sau pieton) şi este recomandat să fie echipaţi cu cască de biciclist şi claxon. Parada este organizată de Asociaţia Adevăraţii VeloPrieteni în parteneriat cu Primăria Sectorului 4 Bucureşti.

Ziua Copilului 1 iunie. Primăria Municipiului Bucureşti, prin ARCUB, sărbătoreşte Ziua Internaţională a Copilului alături de micii bucureşteni, în Parcul Cişmigiu şi în cartierele oraşului. Caravana Gaşca Zurli, cea mai iubită trupă pentru copii din România, călătoreşte în tot Bucureştiul într-o singură zi, la bordul camionului multicolor care răspândeşte muzică şi veselie. Trupa de artişti va susţine câte un spectacol în fiecare sector al Capitalei. Caravana va porni din Piaţa Universităţii la ora 10:00 şi va avea reprezentaţii în: Parcul Floreasca, Parcul Naţonal, Parcul IOR, Parcul Carol, Parcul Sebastian şi Parcul Crângaşi.

La Happy Cinema din incinta Liberty Center, copiii sub 12 ani pot viziona gratuit patru filme animate: Balerina, Strumpfii: Oraşul pierdut, Strada Speranţei şi primul film românesc 3D de animaţie, The Lego Batman Movie. Primii 100 de copii care vin la Happy Cinema primesc cadou cărţi de la Editura Litera Mică.

AFI Cotroceni invită toţi copiii la AFILAND, o lume de poveste unde micuţii se vor bucura de o zi întreagă cu surprize, distracţie şi o mulţime de activităţi: face painting, baloane şi vată pe băţ, picioroange, cântece şi dansuri, întâlniri cu personajele preferate din desenele animate.

Ziua Copilului 2017. 8 zile de distracţie continuă pentru copii

Ziua Copilului 1 iunie. Pe 1 iunie, Berăria H promite să se transforme în Oraşul cu Chef de Joacă. Animatori, prinţese clovni, juggle show, teatru pentru copii, hula hoop şi acrobaţii vor găsi cei mici care vor să ia parte la un maraton de spectacole şi distracţie care celebrează copilăria. Preţul unui bilet este de 10 lei şi evenimentul începe la ora 16:30. Pentru doar 20 de lei, copiii pot să se distreze timp de trei ore cu muzică şi dans, face painting, jocuri interactive, modelaj baloane colorate şi karaoke. Evenimentul începe la ora 17:00 şi este organizat de Clubul Copiilor Bucureşti.

La Sun Plaza distracţia pentru cei mici nu ţine doar o singură zi, ci opt, respectiv 28 mai- 4 iunie. Pentru început, pe 28 mai, în intervalul 11:00-12:30, copiii se vor bucura de Parada baloanelor de săpun, eveniment care se desfăşoară concomitent în 100 oraşe din 50 de ţări. Mai apoi, între 1 şi 4 iunie, în Sun Plaza are loc o expoziţie inedită de fluturi vii. Lăsaţi liberi într-un cort special amenajat, zeci de fluturi coloraţi vor putea fi observaţi cum zboară şi cum mănâncă. Pe 3 şi 4 iunie, între orele 14 şi 18, în cadrul unor ateliere tematice, cei mici vor afla cum să recicleze şi să refolosească hârtia, cartonul, sticlele etc., învăţând să creeze din acestea jucării sau obiecte decorative folositoare. ”Taxa” de intrare constă în aducerea unui kg de hârtie sau cinci sticle de plastic pe care prichindeii le vor lăsa în două urne mari amplasate la intrarea în zona atelierelor. La Arenele Romane, Smiley va sărbători live 10 ani de carieră solo printr-un concert. Artistul a pregătit o mulţime de surprize şi vor fi puse în vânzare doar 4200 de bilete pentru a avea suficient spaţiu de dans. Biletele în presale costă 139 de lei la categoria B şi 79 la C, iar la intrare, biletele la categoria B vor fi 150 de lei şi 100 de lei la C.

Ziua Copilului 2017. 1 iunie şi pentru copiii mai puţin norocoşi Urare video din partea Antoniei sau a Andrei, cină cu Ruby, oră de pictură cu Adda sau întâlnire cu trupa Carla’s Dreams sunt doar câteva din surprizele pe care părinţii pot să le facă micuţilor. Cadourile sunt inedite şi mai mult de atât, toţi banii vor fi donaţi copiilor cu cancer.

O altă strângere caritabilă cu ocazia Zilei Copilului este organizată pentru cei 40 de copii care trăiesc în centrul Pinocchio. Carpat Sport donează şase biciclete, iar pe parcursul zilei de 29 mai, începând cu ora 17:00 sunt aşteptaţi la sediul Pinocchio toţi cei care vor să doneze jucării, hăinuţe, rechizite sau cărţi.