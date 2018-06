Ziua și GAFA! Premierul Dăncilă s-a făcut de râs de două ori în fața omologului din Estonia

Șirul gafelor Guvernului Dăncilă continuă la Constanța. Steagul Estoniei a fost arborat invers, așa că însuși premierul estonian a reparat greșeala. Mai grav este că eroarea a fost făcută și ieri, la aeroport și fusese sesizată de delegația estoniană.

Viorica Dăncilă aproape că nu are vreo ieșire publică fără gafe.

Premierul României a uitat ieri numele omologului său eston, la conferința de presă de la Constanța. Cei doi au inaugurat noua linie aeriană Tallinn - Constanța, destinată turiștilor pe timpul verii.

După ce a primit flori de la autoritățile constănțene, Dăncilă a rămas stânjenită pe pistă, în spatele oficialului care îl saluta pe premierul eston. Cum nu știa ce să facă mai departe, a cerut ajutorul consilierului Anca Alexandrescu. Dăncilă voia să afle dacă trebuie să stea să primească onorul de la soldații de gardă sau poate pleca mai departe. A fost lămurită prin semne care par să spună: ,,Nu, salutăm și plecăm".



Și au plecat spre o nouă gafă. La conferința de presă, Dăncilă i-a uitat numele premierului eston. Cu toate că cei doi au avut mai multe discuții în ultimele zile și au zburat împreună către România, Dăncilă i-a reținut doar prenumele, Iuri, și a fost nevoită să apeleze iar la ajutorul consilierei.

Zborul inaugural al companiei aviatice Nordica a avut o durata de 2h si 30 minute, cei doi miniștrii au fost întâmpinați la sosirea pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu cu un ceremonial militar.

Acest eveniment are loc într-un an cu conotații puternice atât pentru Estonia prin faptul că în acest an celebrează 100 de ani de la declararea Independenței cât și pentru România care sărbătorește 100 de ani de la Marea Unire.