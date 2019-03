Zina Dumitrescu a murit! Povestea neștiută a cunoscutei creatoare de modă

Zina Dumitrescu a murit

"Mama modei din România" avea 82 de ani. Povestea neștiută a cunoscutei creatoare de modă

Cunoscuta creatoare de modă Zina Dumitrescu a murit, joi (28 martie). Mama Zina a avut o poveste de viață demnă de film. Designerul a lansat numeroase vedete din showbiz-ul autohton, printre care Cătălin Botezatu, Valentina Pelinel și Dana Săvuică.

Regretata creatoare de modă, pe numele ei real Zenobia Bogoș, s-a născut în anul 1936, în Județul Ismail, din Republica Moldova.

„Tatăl meu a fost comandat în garda regală. Pe vremea aceea ca să te poți mărita ca un ofițer trebuia să ai dotă, iar mama mea provine dintr-o familie de oameni foarte înstăriți din Huși.

Mama m-a avut la o vârstă foarte fragedă, s-a măritat la 17 ani jumătate și m-a născut după un an de la căsătorie. După răzoi a trebuit să ne refugiem în România, povestea Zina Dumitrecu în urmă cu un an, într-un interviu acordat pentru gazetamondena.ro.

Încă din liceu, Zina a lucrat ca model la Casa de Modă Venus, al cărui director avea să devină la vârsta de 30 de ani. âÎn timp, designerul și câștigat renumele de „Mama Modei Românești. Numită și „mama Zina", creatoare de modă a lansat manechine care au devenit celebre perecum Romanița Ivan, Dana Săvuică, Melek Ament, Bianca Brad sau Jeanine.

Zina semăna foarte bine cu bunica din partea tatălui, care a fost o contesă poloneză și pe care a chemat-o tot Zenovia, numele real al creatoarei.

„Am avut un frate care a murit înecat la 12 ani și jumătate. În noaptea aia, tatăl meu a pornit să-l caute pe fratele meu și, după ce l-a găsit mort, s-a întors acasă cu părul alb. Din cauza șocului albise.

Tatăl meu a murit în `65 și regret că nu l-a apucat pe Cătălin (fiul creatoarei n.r), care s-a născut în `69”.

S-a lăsat de Drept pentru a face Teatru

Zina Dumitrescu s-a lăsat de Facultatea de Drept pentru a intra la Facultatea de Teatru și Film. Fiind o femeie frumoasă, toată lumea o întreba de ce nu se face actriță.

„Eram prin anul trei de drept și aveam o mătușă, Lucia Novacovici, care era bibliotecara Teatrului Național. Ducându-mă pe la ea prin vizită, în tinerețe am citit forate mult-eram pe atunci superbă, cu părul blond până la brâu-toată lumea din treatru mă întreba de ce nu dau la teatru....m-a prezentat regizoarei Marieta Sadova, care de-abia ieșise din închisoare și era bună prietenă cu mătușa mea.(...)

Am intrat la Institutul de Teatru și Film. Culmea este că în anul în care intram eu, a picat actrița Irina Petrescu.

M-am retras de la Drept, imediat ce am intrat la Institutt, la clasa lui Pop Marția, Dreptul terminându-l mai târziu, la fără frecvență, de gura părinților mei care doreau să termin o facultate mai serioasă.

Zina Dumitrescu a fost prietenă bună și colegă de trupă cu Stela Popescu (79 de ani).

În anul I de facultate, a fost selectată DE CĂTRE departamentul de creație de la Fabrica de Creație, alături de Stela, pentru a fi manechin. Acolo l-a cunoscut pe Costică Dima, pe care îl consideră unul dintre cei mai mari designeri și tehniciani în materie de modă din România, conform cancan.ro.

Zina Dumitrescu a fost căsătorită de trei ori

Creatoarea de modă a avut trei soți. Prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl unicului ei fiu, Cătălin. Primul ei soț este actor și regizor la Teatru Național. Nu a rămas în relații prea bune cu el.

Apoi, s-a măritat cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1. A rămas prietenă bună cu el, chiar și după despărțire. A mai fost căsătorită cu conferențiarul Costin Dumitrescu, care a decedat în anul 2009.

„Dacă e să regert ceva în viață, regret că am stat toată viața ca bou-n jug, măritată tot timpul.

Am trecut fără să vreau, fără să divorțez , la următorul soț, dintr-o căsnicie în alta. Nu am apucat să stau și eu singură, să respir cum stau femeile în ziua de astăzi.

Cu Costin Dumitrescu, cu profesorul, am fost căsătorită 26 de ani, din ’83”, a spus Zina.

"În 1967, la Moscova, în Piața Roșie, s-a desfășurat primul și unicul congres mondial de modă, unde eu am cunoscut-o personal pe Coco Chanel, o femeie care mi-a influențat viața destul de mult, a fost ca o Olimpiadă, cu drapele, cu deschidere oficială.

Coco Chanel ieșise pentru prima oară în afara Franței, și venise la Moscova fiind foarte curioasă să-l vadă pe Lenin. Pe vremea aceea manechinele erau angajate cu normă întreagă, cu toate că în Codul Muncii eram trecute ca muncitor necalificat, iar după ’90 eu am reușit să introduc în nomenclatorul muncii profesia de prezentator de modă”, a mai povestit Zina Dumitrescu.

Zina Dumitresacu a cunoscut-o și pe Elena Ceaușescu pentru care a refuzat să lucreze. Despre soția lui Nicoae Ceaușescu, creatoarea de modă a mărturisit că nu avea haine urâte, dar nu avea stil și nu știa să își poarte ținutele și deși era preocupată de modă, Elena Ceaușescu arăta îngrozitor din punct de vedere al stilului, potrivit Zinei.

„De look-ul Elenei Ceaușescu se ocupa Piți Vasiliu, care pe timpuri a avut una dintre cele mai faimoase case de modă din București, în perioada în care Bucureștiul era comparat cu Micul Paris.

Ea nu avea haine urâte pe ea, dar nu știa să le poarte, le purta îngrozitor, stătea îngrozitor și nu știa să mergă, dar hainele erau de foarte bună calitate și bine făcute.

De coafat se coafa de cele mai multe ori la cel mai mare salon din Paris. Era preocupată de modă, dar atât o ducea minte, în rest nimeni nu avea voie să arate mai bine decât ea.

Am avut ocazia să vorbesc cu ea la două întâlniri oficiale, și o pot caracteriza ca pe o persoană acră. Mă uitam și pe podium când venea la prezentările noastre, ea ne privea așa cu o figuă a dracului, îi simțeam din priviri răutatea și invidia.

În momentul în care Piți Vasiliu s-a îmbolnăvit, m-am trezit într-o bună zi la ușă cu un colonel pe care l-am întâlnit atunci și l-am mai întâlnit după Revoluție, pe trotuar în fața Casei de modă, m-a salutat reverențios și mi-a spus că vrea să-mi mulțumească (...)

Eu sunt nebună! Eu în primul rând nu sunt membră de partid, apoi eu o să mă duc la ea să-i spun să nu-și mai țină mâinile așa că nu-i zboară, îi spun să-și tundă cocul ăla de cuib de cuci din cap, să-și facă o mulțime de chestii.

Și știu că nu-i voie, ori dumneata îți asumi răspunderea, că dumneata mă recomanzi. Spune-i că am o origine năsănătoasă și nu sunt demnă să fiu în preajma ei”. Iar omul acela după atâția ani și-a adus aminte și mi-a mulțumit după Revoluție”, a mai spus Zina Dumitrescu.

Zina Dumitrescu și-a petrecut ultimii ani la un azil de bătrâni din apropiere de Capitală.

Cătălin Botezatu, a intervenit telefonic într-o emisiune de televiziune, după ce a aflat de decesul mamei Zina. Designer-ul a fost suprins în lacrimi, povestind despre clipele petrecute cu aceasta.

Încă din primul an de facultate a început să lucreze ca manechin. La 30 de ani, a devenit directorul executiv al Casei de Modă Venus.

Zina Dumitrescu a fost o creatoare de modă din România, numită de manechinele și colegii din show-biz „mama modei din România”.

A lansat mai multe manechine care au devenit celebre: Eugenia Ștefan (Janine), Romanița Iovan, Bianca Brad, Dana Săvuică, Melek Amet. Tot Zina Dumitrescu i-a lansat pe Cătălin Botezatu și Liviu Ionescu. A creat zeci de colecții de modă, participând la festivaluri de modă din țară și din străinătate.

A fost căsătorită de trei ori, prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl fiului ei, Cătălin, apoi au urmat mariaje cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1, și conferențiarul Costin Dumitrescu, decedat în 2009.

Doliu uriaș în România, Zina Dumitrescu s-a stins din viață la 82 de ani. În ultima vreme, cea cunoscută drept “mama modei din România” slăbise foarte mult, în jur de zece kilograme și era de nerecunoscut. La sfârșitul lunii ianuarie, mama Zina acceptase să ofere un interviu, iar alături s-a aflat Ion Cassian, proprietarul azilului în care ea a trăit de mulți ani.

Invitată la emisiunea „Refresh by Oana Turcu" – la Antena Stars – , Zina Dumitrescu a vorbit deschis despre evenimentele care i-au marcat viaţa. Întrebată ce ar face dacă ar putea da timpul înapoi, pentru a o lua de la capăt, Zina Dumitrescu a mărturisit că "aş face tot ce am făcut, pentru că nu regret nimic din ce am făcut. Nimic!"

“În ultima perioadă, a slăbit destul de mult, în jur de 10 kilograme. La ora actuală, dânsa mănâncă cam jumătate sau sunt zile în care mănâncă şi mai puţin decât o jumătate din meniul nostru, zilnic! Pofta de mâncare a dânsei, precum şi dorinţa ei de a mânca nu mai este la fel de mare cum era acum două-trei luni. În continuare, noi suntem alături de dânsa şi vrem să facem să fie bine, dar nu vrea. E o perioadă mai grea pentru dânsa şi refuză”, a declarat Ion Cassian, proprietarul azilului care i-a devenit casă Zinei Dumitrescu.

Creatoarea de modă, pe numele ei real Zenobia Bogoș, s-a născut în anul 1936, în Județul Ismail, din Republica Moldova.

Încă din liceu, Zina a lucrat ca model la Casa de Modă Venus, al cărui director avea să devină la vârsta de 30 de ani. În timp, designerul și câștigat renumele de „Mama Modei Românești. Numită și „mama Zina", creatoare de modă a lansat manechine care au devenit celebre perecum Romanița Ivan, Dana Săvuică, Melek Ament, Bianca Brad sau Jeanine.

Tot Zina Dumitrescu i-a lansat pe Cătălin Botezatu și Liviu Ionescu. A creat zeci de colecții de modă, participând la festivaluri de modă din țară și din străinătate.

Prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl unicului ei fiu, Cătălin. Primul ei soț este actor și regizor la Teatru Național.

Nu a rămas în relații prea bune cu el. Apoi, s-a măritat cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1.

A rămas prietenă bună cu el, chiar și după despărțire.

A mai fost căsătorită cu conferențiarul Costin Dumitrescu, care a decedat în anul 2009.