Zilele trecute, juca la Steaua în amicale, duminică s-ar putea să-l marcheze pe Messi

Fotbalistul român Alin Toșca, proaspăt transferat de la Steaua București, a declarat că se simte pregătit să debuteze duminică pentru noua sa echipă, Betis Sevilla, în meciul de campionat cu FC Barcelona.

"Sunt foarte bucuros că am venit la un club foarte mare din Primera Division, cu o tradiție foarte bogată. Cred că am făcut cea mai bună alegere. Voi da totul pentru această echipă, voi încerca să progresez în fiecare zi și cred că voi reuși", a spus Toșca, la prezentarea sa oficială, scrie site-ul lui Betis.

Întrebat dacă este pregătit pentru a debuta duminică, în meciul cu FC Barcelona, Toșca a răspuns: "Vin din cantonamentul cu Steaua. Mai sunt câteva zile până duminică, iar eu mă pregătesc. Totul va depinde de ce spune antrenorul, dar eu mă simt pregătit".

"Meciul de duminică e foarte important. Știu că Barcelona e foarte puternică, dar echipa mea favorită e Betis", a adăugat fundașul, conform Agerpres.

"Am vorbit cu jucători care au evoluat în La Liga. Mi-au spus că Sevilla e un oraș foarte frumos, dar și că trebuie să muncești foarte mult, fiindcă La Liga e un campionat foarte greu. Am vorbit cu Ciprian Marica, care m-a sfătuit să vin aici (...). Am discutat și cu prieteni care joacă în Segunda Division și care mi-au spus să vin, fiindcă viața mea se va schimba în Spania", a spus el.

Toșca s-a referit la primul antrenament pe care l-a efectuat în tricoul noii sale echipe: "Mi-a plăcut mult, sunt încântat. Voi da totul la fiecare ședință de antrenament".

Directorul sportiv al clubului spaniol, Miguel Torrecilla, a estimat că Betis are de câștigat după venirea lui Toșca.

Torrecilla s-a referit și la Ruben Pardo, mijlocaș spaniol împrumutat de la Real Sociedad. "Venirile lui Ruben Pardo și Alin Toșca vor duce la creșterea nivelului echipei", a spus oficialul.

Toșca a semnat cu Betis un contract valabil până în vara anului 2021. Jucătorul de 24 de ani a efectuat vizita medicală și va purta tricoul cu numărul 21 la noua sa echipă.

Singurul român care a mai jucat la Betis a fost Iulian Filipescu, în perioada 1999-2003. Echipa din Sevilla ocupă locul 13 în prima ligă spaniolă.