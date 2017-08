Zilele electrocasnicelor la eMAG – Topul masinilor de spalat rufe care au cele mai mari reduceri

Zilele electrocasnicelor la eMAG aduc reducer importante, chiar si de 40% in cazul masinilor de spalat rufe.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Promotia completa poate fi consultata AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG vin cu preturi foarte avantajoase pentru masini de spalat rufe, aragazuri, frigidere, dar si electrocasnice mici precum cuptoare cu microunde, plite si cuptoare incorporabile dar si altele.

Pentru astazi am ales sa va prezentam 10 masini de spalat rufe care au cele mai mari reduceri de pret doar in cadrul promotiei de la eMAG.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Masina de spalat rufe Studio Casa

Masina de spalat rufe Studio Casa Bianco are o capacitate de incarcare de 6 kg si 1000 RPM. Aceasta masina de spalat rufe are cea mai mare reducere de pret in cadrul promotiei Zilele electrocasnicelor la eMAG: 38%. Oferta completa poate fi gasita AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Masina de spalat rufe slim ARCTIC

Zilele electrocasnicelor la eMAG aduc si mari schimbari pentru pretul masinii romanesti de spalat rufe Arctic. Aceasta masina are dimensiuni SLIM astfel ca poate ajuta la salvarea spatiului intr-o locuinta cu dimensiuni mici. Masina are capacitate de incarcare de 6kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+. Pretul cu reducere de 32% poate fi gasit AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Indesit

Masina de spalat rufe Indesit pe care v-o prezentam are probabil cel mai bun raport calitate pret. Masina costa sub 1000 de lei, are discount de la eMAG de 31% si capacitate de incarcare mare, de 7 kg. Masina de spalat rufe face parte din clasa energetica A++ si are 1200 RPM. Oferta poate fi gasita AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Masina de spalat rufe Sharp

Masina de la Sharp este un model SLIM care are capacitate normala de incarcare, de 6kg, are 1000 RPM si face parte din clasa energetica A++, fiind foarte economicoasa in ceea ce priveste consumul de energie, detergent si apa. Oferta cu discount de 30% poate fi gasita AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Masina de spalat rufe Star Light

Masina de spalat rufe Star Light are o capacitate de incarcare de 6kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A++. Pretul ei in cadrul promotiei Zilele electrocasnicelor la eMAG este scazut cu 29% si costa mult sub 1000 de lei. Oferta poate fi gasita AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Masina de spalat rufe Arctic

Va prezentam si un model ceva mai mare insa nu foarte scump de la Arctic, producatorul autohton de electrocasnice si masini de spalat rufe. Acest model de la Arctic are capacitate de incarcare mare de 7kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A++. Pretul are o reducere de 29% si poate fi gasit AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Beko

Masina de spalat rufe de la Beko este una dintre cele mai performante de pe piata si acum o gasiti la un pret absolut genial dupa reducerea de 29% de la eMAG. Masina are capacitate de incarcare de 8kg, printre cele mai mari existente, 1400 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Oferta poate fi gasita AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Masina de spalat rufe Whirlpool

Un brand renumit pentru calitatea produselor sale electrocasnice este Whirlpool. Va recomandam o masina de spalat rufe din gama 6th Sense de la Whirlpool care are capacitate de incarcare de 6kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A++, in plus e dotata cu display de tip LCD pe care afiseaza programele disponibile. Oferta poate fi gasita AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Arctic

Una dintre cele mai ieftine masini de spalat rufe este acest model SLIM de la Arctic care are o capacitate de incarcare mica, de 5kg, insa suficienta pentru nevoile unei personae, si foarte economicoasa, facand parte din clasa energetica A+. Pretul cu reducere de 28% poate fi gasit AICI.

Zilele electrocasnicelor la eMAG – Masina de spalat rufe Star Light

Masina de spalat rufe de la Star Light are capacitate de incarcare de 7kg, 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+. Oferta poate fi gasita AICI.