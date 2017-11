Ziarista care a relatat în premieră despre despărțirea lui Trump de Ivana a decedat

Liz Smith, o cunoscută autoare de cronici mondene din presa americană, care a dezvăluit informații în premieră despre destrămarea primei căsnicii a președintelui american Donald Trump și a contribuit decisiv la creșterea interesului manifestat de industria mass-media față de știrile despre celebrități, a murit duminică în apartamentul ei din New York la vârsta de 94 de ani, potrivit unor articole apărute în cotidianul The New York Times și în alte publicații din Statele Unite, informează Reuters.

Originară din Texas, Liz Smith a scris cronici despre viețile unor vedete de la Hollywood și de pe Broadway, dar și despre moguli, modele din industria modei și persoane bogate, începând din anii 1950.

A devenit celebră cu un articol despre despărțirea lui Donald Trump de prima lui soție, Ivana, ce a fost publicat în New York Daily News, una dintre publicațiile pentru care a lucrat de-a lungul anilor. A scris cronici mondene și pentru New York Newsday și New York Post. Rubricile ei au fost preluate de multe companii media, iar la apogeul carierei sale jurnalista americană câștiga peste 1 milion de dolari pe an, potrivit The New York Times.