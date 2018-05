Un fost președinte CCR atacă: Nu poți să-i dai dispoziții președintelui. Toate au o limită

Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean a afirmat, miercuri, că solicitarea CCR adresată președintelui Klaus Iohannis de revocare a Laurei Codruța Kovesi este ”o practică nouă”, precizând că nu CCR este cea care spune cum se rezolvă un astfel de conflict.

"Nu am mai văzut așa ceva (că judecătorii CCR să dea indicații-n.r.). Eu am participat la soluționarea unor conflicte juridice de natură constituțională, dar de fiecare data, Curtea s-a limitat să constate existența conflictului. Nu Curtea este cea care spune cum se rezolvă conflictul pentru că lucrurle sunt simple: dacă ar fi spus că este conflict, partea care a intrat în conflict trebuie să iasă cumva din conflict, nu Curtea trebuie să găsească și soluția.



Este o practică nouă, probabil că de acum înainte așa vor merge. Vorbim totuși de președintele României. Este persoană aleasă cu cea mai mare legitimare electorală, nu poți să îi dai dispoziții președintelui. Dispozițiile președintelui sunt scrise în Constituție, el nu are altă fișa a postului decât Constituția. Nu se poate merge chiar atât de departe, toate au o limită. Președintele poate să respecte sau să nu respecte decizia Curții Constituționale, cea de-a două variantă și-o asumă. În Constituție se spune că deciziile Curții sunt general obligatorii de la data publicării în Monitorul Oficial. În cel mult o luna, decizia trebuie motivată și publicată în Monitorul Oficial, din momentul acela opțiunea este una singură, constituțională, cealaltă este pe riscul fiecăruia", a declarat Augustin Zegrean, la Digi 24.

Nu putem spune că prin decizie s-a încălcat principiul separației puterilor în stat, întrucât Curtea este abilitată să soluționeze conflicte de natură constituțională dintre autoritățile statului.

”Ne putem aștepta că orice ministru care vine să schimbe procurorii, procurorii-șefi, că dacă poate schimba procurorii șefi, de ce nu ar putea să schimbe procurorii efectiv? Nimic nu îl mai oprește”, a mai precizat Zegrean.

Curtea Constituțională a admis miercuri sesizarea lui Tudorel Toader privind existența unui conflict instituțional între Guvern și Președinție pe tema revocării șefei DNA. Guvernul a sesizat Curtea Constituţonală după ce preşedintele Klaus Iohannis a refuzat să o revoce pe Laura Codruţa Kovesi de la şefia DNA. Sursele Realitatea TV spun că președintele Klaus Iohannis ar putea fi obligat acum să o revoce pe Kovesi.