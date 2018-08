Zeci de morți după ce un depozit de armament din Siria a explodat

Cel puţin 39 de persoane, printre care şi 12 copii, au murit după ce un depozit de armament din oraşul Sarmada din provincia Idlib din Siria a explodat, relatează BBC, citat de Mediafax.ro.

Conform rapoartelor, zeci de persoane sunt considerate dispărute în urma exploziei. Armamentul din clădirea care a explodat aparţinea mai multor traficanţi de arme din zonă.

The building in the Sarmada town is said to have contained munitions belonging to an arms trafficker.

Idlib este ultima regiune importantă din Siria controlată de rebeli şi este considerată următoarea ţintă a forţelor de securitate din Siria.