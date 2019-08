Zeci de mii de tineri s-au simțit ca în vacanță la festivalul Summer Well

Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii, festivalul Summer Well a transformat locul de poveste al Domeniului Știrbey din Buftea într-o oază plină de viaţă, muzică bună şi experienţe inedite.

Au fost peste 20.000 de vizitatori în fiecare dintre cele trei zile ale festivalului care au petrecut momente de neuitat la Night Picnic în prima seară şi s-au răcorit întreg weekendul printre ritmurile celor mai în vogă trupe de muzică alternativă.

The 1975, Jungle, Razorlght sau The National au fost printer trupele care au creat o atmosferă de vis la cea de-a noua ediție a Summer Well.

Vizitatorii au parte de o nouă experienţă din partea Orange, în parteneriat cu Huawei, care a pregătit o transmisiune video live prin intermediul unei drone care a filmat atmosfera festivalului de la peste 30 de metri.

„Suntem în al 9-lea an de Summer Well, iar în tot acest timp, tehologia s-a schimbat enorm, la fel ca așteptările și nevoile clienţilor. Astăzi, mai mult decât conectivitate propriu-zisă, vorbim despre experiențele pe care aceasta ni le facilitează. La Summer Well, îi invităm pe participanți să trăiască momente inedite offline și online prin cea mai extinsă rețea 4G din România, dar și printr-o demonstrație a rețelei 5G prin care vor putea să vadă festivalul dintr-o nouă perspectivă”, a declarat Yves Martin, Chief Marketing Officer în cadrul Orange România.

Transmisiunea live a fost posibilă datorită tehnologiei 5G, ce permite comunicarea informațiilor de la camera video la ecran cu o întârziere mai mică de 10 milisecunde. Pentru această demonstrație, au fost instalate două antene 5G pe domeniul Știrbey.