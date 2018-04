Zăpadă în România. O șosea principală rămâne închisă

Zapada in Romania

Stratul de zăpadă măsoară zeci de metri în unele zone pe Transalpina. Şoseaua va rămâne închisă în aprilie, întrucât, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, drumarii nu pot interveni cu utilajele.

Circulaţia rutieră pe Drumul Naţional 67C -Transalpina rămâne închisă, din cauza vremii.

Salvamontiştii au inspectat, marţi, zona şi au constatat că, în unele locuri, stratul de omăt măsoară trei metri, pe carosabil.

”Sunt zone unde zăpada, troienită, are până la zece metri. Sunt câteva zone în care au intrat băieţii de la Salvamont unde nu se mai ştie unde e drumul. E vorba de zona Pasul Urdele, sub Păpuşa. Intenţionam să urcăm în această săptămână cu autospeciala, cu şenilata, să vedem care este situaţia, dar din cauza condiţiilor meteo, a faptului că plouă, e riscant. Au fost cei de la Salvamont, au realizat şi câteva fotografii unde e zăpada uriaşă. Este până la semnul cu judeţul Gorj, care are trei metri, însă sunt şi zone unde este mult mai mare, unde a bătut vântul, zăpada este troienită până la zece metri”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Ion Tudor, directorul SDN Târgu-Jiu.

Turiştii sunt sfătuiţi să nu se aventureze pe traseele turistice interzise.

”Anul trecut, Transalpina a fost deschisă la sfârşitul lunii mai, însă nu a fost zăpada atât de mare. Anul acesta a nins în mai multe etape, s-a depus în straturi, straturi, iar riscul de avalanşă este mare. Deocamdată nu putem intra cu utilajele. Vom vedea în funcţie de condiţiile meteo. Avem pregătite trei utilaje de mare capacitate, cele două autofreze, plus două turbofreze. Sfatul pentru turişti este să nu îndrăznească nici măcar pe jos. Vor urca probabil un pic, aproape de Păpuşa, dar mai sus de ultimul adăpost de la Salvamont să nu se aventureze nici măcar pe jos, pentru că în ţară au fost situaţii când au fost avalanşe. Nu vrem să avem şi aici un eveniment nedorit”, a mai spus Ion Tudor.