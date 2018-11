Zâmbet de campioană cu 200 de medalii. Ayanna Freciu, o copilă pasionată de înot (P)

Vi s-a întâmplat vreodată să aveți emoții când stați de vorbă cu un copil? Să simțiți că energia, forța și maturitatea pe care le transmite sunt copleșitoare? Cu o seninătate și lejeritate a dialogului, de-a dreptul emoționante pentru o fetiță de 10 ani care, la prima vedere, te-ar putea face să crezi că este preocupată de păpuși sau, precum majoritatea copiilor de vârsta ei, doar de internet și telefoane.

Între două campionate și pregătită oricând pentru un nou antrenament de înot, ne-am întâlnit cu Ayanna Freciu. Deși locuiește în Corbeanca, vine aproape în fiecare zi la Clubul Renovatio, la Complexul Olimpic „Sydney 2000”, din Izvorani. Proaspăt vicecampioană națională la Bacău, la doar 10 ani, Ayanna este nu doar o campioană, ci o pasionată de înot, așa cum ne-a descris-o chiar antrenoarea ei, Yvonne Stoltz. Aceasta îi este și prietenă și susținătoare și mentor.

Mereu printre primele

”Întotdeauna, la cam­pionatele municipale, Ayanna este pe podium. Pe zona București și împrejurimi, este întotdeauna printre primele. La nivel național, concurența este acerbă, sunt 150 de fete la categoria ei de vârstă, dar invariabil, ea iese printre primele”, ne-a povestit Yvonne Stoltz, antrenoarea Ayannei Freciu. În spatele performan­țelor, este talent, dar mult mai multă muncă. Ayanna are forță, este suplă, are toate calitățile necesare să facă înaltă performanță, dar muncește înzecit. Este un exemplu de sportiv, nu lipsește, este mereu atentă. Învață foarte bine, are rezultate remarcabile la învățătură, fiind elevă în clasa a patra, iar de două ori pe săptămână studiază limba engleză. Înainte de a ne întâlni pentru interviu, abia devenise vicecampioană națională la biatlon, la Cupa ”Andrei Nicolescu”, un concurs foarte serios unde au participat 450 de concurenți. Ayanna s-a calificat la toate cele patru probe la care a luat startul și a înotat în finalele respective. La interviu, Ayanna avea emoții pentru că se pregătea să plece la Campionatul de Poliatlon de la Bacău, din perioada 16 – 18 noiembrie, un loc care o leagă de o amintire foarte plăcută: acolo a câștigat prima sa medalie. Între timp, a mai venit cu o medalie și de la acest campionat, la proba 4 x 50 metri înot mixt feminin, categoria 10-11 ani. La doar 10 ani, deți­ne aproape 200 de medalii câștigate la concursuri naționale și internaționale. Este campioană națională cu ștafeta de 4×50 metri mixt, vicecampioană națională 4×50 m liber, câștigătoare a cupei Camelia Potec pentru cel mai tehnic înotător, campioană internațională la multiple procedee la Dortmund 2018, Eger (Ungaria – decembrie 20 17), Novi Sad (Serbia, Evropa Cup 2017).

”Eu cred că pot câștiga pentru că eu cred că pot să mă înving”

”Pentru mine înotul înseamnă ceva minunat. E un lucru extraordinar atunci când înot și îmi doresc să ajung la Olimpiadă. Vreau să ajung campioană olimpică. De trei ani și jumătate fac înot de performanță. La început îmi era frică de apă. De aceea m-am și dus la înot. Dar mi-am dat seama că nu am un motiv întemeiat pentru a-mi fi frică de apă. Și așa am început să fac performanță. În timpul săptămânii, mă culc la 9.30, mă trezesc la 6.20 – 6.30. Dimineața merg la școală, apoi marți și joi am engleză, iar în rest merg la antrenament”, ne-a spus micuța campioană, dar cu entuziasm și energia copilului care face lucrurile cu plăcere, nu pentru că așa îi cer părinții. Ea ne-a mărturisit că are și un motto: ”Eu cred că pot câștiga pentru că eu cred că pot să mă înving”, ­ne-a dezvăluit ­Ayanna deviza ei, fără a uita să îi mulțumească dragei sale antrenoare. Greu de înțeles de unde atâta forță ­într-o copilă care, pe lângă performanțele sale, ascunde și o mare tristețe. Mama ei a părăsit-o de curând, răpusă de o boală nemiloasă. Dar, Ayanna reușește să își păstreze permanent un zâmbet de campioană.

Tenace, serioasă și talentată

Yvonne Stoltz este antrenoarea de înot, care lucrează cu ­Ayanna la clubul Renovatio, de când micuța avea aproximativ 7 ani, ceea ce înseamnă patru ani competiționali. ”Am făcut cu ea primii pași în performanță și o însoțesc la toate competițiile. Este un copil foarte ambițios, este o fetiță tenace, serioasă și talentată. ­Ayanna face performanță de nivelul vârstei ei și este pe drumul către marea performanță. Face parte dintre cei mai buni înotători de vârsta ei. Merge la campionate municipale, regionale, se califică întotdeauna pentru campionatele naționale la care obține rezultate foarte bune. Se califică întotdeauna la competițiile regionale printre primele. La campionatul național este campioană națională cu ștafeta și la 4×50 m liber și la 4×50 m mixt. Obține peformanțe întotdeauna printre primele, la campionatele naționale. Chiar dacă nu sunt neapărat primele 3 locuri, la campionatele naționale pentru copii, la probele individuale, se ia în calcul prima treime ca fiind copii foarte buni la înot, copii cu talent și copii de perspectivă pentru performanță”, ne-a explicat antrenoarea. Ayanna este întotdeauna printre primele. De aceea face parte și din ștafeta respectivă, unde intră patru dintre cele mai bune sportive din tot clubul. La campionatele internaționale este întodeauna pe podium, având performanțe foarte bune pentru vârsta ei.

Ce înseamnă performanța?

Ayanna înoată șase zile pe săptămână, câte două ore pe zi și face de două-trei ori pe săptămână, câte 20 de minute pregătire fizică. ”Sunt destul de multe sacrificii. În primul rând, nu poate lipsi de la antrenamente. Sunt zile în care colegii ei de clasă merg în excursie, la teatru sau alte evenimente, iar ­Ayanna nu merge. Nu merge la petreceri cu copii decât dacă sunt după orele de antrenament sau în weekend, dar înoată și sâmbătă dimineață. Trebuie să aibă o viață foarte ordonată”, ne-a spus antrenoarea. Dar este evident, așa cum ne-a descris și Yvonne Stoltz, că ­Ayanna este genul de copil căruia nu trebuie să îi spui de două ori același lucru. ”Ia tot ceea ce face în serios și face cu plăcere și devotament. Sper și îmi doresc să ajungă cât mai sus și să își atingă toate țelurile. Se vede că ­Ayanna are niște scopuri, nu înoată pur și simplu pentru că o trimite cineva la înot”, a mai evidențiat antrenoarea. Ayanna activează și este legitimată la Clubul Renovatio, club afiliat la Federația Română de Natație. Copila participă în mod oficial la competiții, organizate de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. Pe lângă stilul de viață destul de spartan, performanța înseamnă și foarte multă implicare din partea familiei. Financiar este o mare provocare să fii părinte de campioană. Sunt costuri cu bazinul, antrenamente, deplasări, echipamente, alimentația trebuie să fie din cea mai bună, vitaminizare și hidratare. Sunt necesare atât costume competiție, cât și de antrenament. Ca să nu mai vorbim de timpul care niciodată nu ne ajunge. Dar, cu toate acestea, tatăl Ayannei reușește să se împartă între îndatoririle zilnice, să fie și mamă și tată pentru micuța sa, dar și pentru Matei, fratele mai mic, un alt mic mare campion, de data aceasta la hochei.