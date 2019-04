Ce beneficii are zahărul? Motivul pentru care nu trebuie să renunți de tot la el!

Zahăr beneficii. Unul dintre cele mai controversate alimente comune este zaharul, al carui consum a devenit tot mai blamat de catre medicii nutritionisti.

Zahăr beneficii. In timp ce exista si pareri care sustin ca organismul poate functiona perfect si in absenta sa, cercetatorii insista ca zaharul poate avea beneficii reale pentru sanatate.

Iata care sunt acestea si ce probleme pot surveni in urma excesului de zahar.

Zahăr beneficii. Doza zilnica recomandata

Zaharul este o sursa importanta de energie, insa consumul sau nu trebuie sa depaseasca doza de 50-60 de grame pe zi.

Specialistii iti recomanda sa citesti cu atentie etichetele produselor pe care le consumi, intrucat zaharul se regaseste frecvent in randul ingredientelor.Acesta se foloseste pe post de conservant sau aroma.

De pilda, o sticla de 500 de ml de bautura racoritoare contine minimum 50 de miligrame de zahar. Cei mai multi dintre noi consuma cu mult peste cantitatea zilnica permisa din punct de vedere medical.

Zahăr beneficii. Compozitia zaharului

Zahăr beneficii. 100 de grame de zahar contin 387 de calorii, 100 de grame de glucide, 0,019 mg de vitamina B2, 1 mg de calciu, cupru (0,043 mg), fier (0,06 mg), mangan, fosfor (2 mg), potasiu (2 mg), sodiu, zinc, zaharoza (100 g) si apa (0,04 g).

Beneficiile zaharului

Toate tipurile de zahar sunt importante pentru organism, pentru ca ele constituie o sursa bogata de energie si stimuleaza buna dispozitie. Glucidele sunt esentiale pentru buna functionare a creierului, care necesita un aport constant de glucoza (140 g glucoza zilnic).

O masa care contine glucide favorizeaza activitatea cerebrala, memoria, viteza de reactie si atentia. O patratica de ciocolata sau un suc dulce de fructe au un efect tonic. Rezervele de glicogen din ficat si muschi sunt limitate, iar epuizarea lor aduce cu sine instalarea starii acute de oboseala.

In plus, persoanele care consuma zahar in limite normale au tendinta sa excluda grasimile rele din alimentatie. Glucidele sunt cunoscute pentru ca regleaza apetitul si favorizeaza satietatea.

Problemele de sanatate

Zahăr beneficii. Pe langa problemele de greutate si sanatate orala, consumul excesiv de zahar poate fi o cauza declansatoare a unui numar important de afectiuni:

obezitate;

osteoporoza;

scleroza;

cardiopatii;

gastrita;

tulburari de ciclu menstrual;

reumatism;

anemie;

astenie;

sinuzita;

diabet zaharat;

scaderea rezistentei la imbolnavire;

imbatranire accelerata

Consumul moderat de zahar si un regim alimentar echilibrat pot inlatura cu succes riscul dezvoltarii bolilor asociate cu acest aliment de baza din bucatarie.

Sursa:copilul.ro