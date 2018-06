WOW! Gest splendid făcut de Simona Halep. Merită toate aplauzele

Simona Halep

Simona Halep va juca în sferturile de finală de la Roland Garros împotriva lui Angelique Kerber. Partida Halep - Kerber va putea fi urmărită LIVE pe realitatea.net, astăzi, la ora 15:00.

Simona Halep - Angelique Kerber // Simona Halep va depăși pragul de 25 de milioane de dolari obținuți din tenis, dacă va câștiga turneul de la Roland Garros.

În acest moment, sportiva noastră a acumulat aproximativ 23 de milioane de dolari.

Puțini știu, însă, că o parte din câștigurile lui Halep merge către copiii care vor să învețe să practice acest sport.

Simona Halep a mărturisit că a înfiinţat o şcoală de tenis, la care a selectat deja 45 de copii, cărora le asigură tot ce au nevoie: "Am creat o şcoală de tenis la clubul lui Ion Ţiriac. Am avut 150 de copii, din care am selectat 45. Finanţez antrenamentele şi costurile cu echipamentele lor. Mereu îmi place să merg să mă uit la ei, să-i urmăresc. Îmi dau o energie pozitivă".

Simona Halep - Angelique Kerber // Mai jos este istoricul confruntărilor directe Simona Halep - Angelique Kerber. Se observă faptul că, după 9 dueluri, sportiva noastră conduce cu 5-4.

2009 Saint Raphael: 5-7, 6-2, 7-5 pentru Simona Halep

2014 Doha: 6-3, 5-7, 6-4 pentru Simona Halep

2015 Toronto: 6-3, 5-7, 6-4 pentru Simona Halep

2016 FedCup: 6-2, 6-2 pentru Angelique Kerber

2016 Wimbledon: 7-5, 7-6(2) pentru Angelique Kerber

2016 Montreal: 6-0, 3-6, 6-2 pentru Simona Halep

2016 Cincinnati: 6-3, 6-4 pentru Angelique Kerber

2016 Turneul Campioanelor: 6-4, 6-2 pentru Angelique Kerber

2018 Australian Open: 6-3, 4-6, 9-7 pentru Simona Halep

Simona Halep - Angelique Kerber // Simona Halep este optimistă înaintea marelui meci de mâine. Sportiva în vârstă de 26 de ani a spus că "toţi din România doresc ca eu să câştig un Grand Slam, dar nu simt acest lucru ca pe o presiune. Simt și că toţi ma susțin. Visez să câştig un Grand Slam, dar nu ştiu când și dacă se va întâmpla asta. Important este că îmi doresc și că muncesc pentru acest lucru".



Simona Halep - Angelique Kerber // Traseul celor două sportive la Roland Garros:

Simona Halep

Turul I: 2-6, 6-1, 6-1 cu Alison Riske

Turul II: 6-3, 6-1 cu Taylor Townsend

Turul III: 7-5, 6-0 cu Andrea Petkovic

Optimi: 6-2, 6-1 cu Elise Mertens

Angelique Kerber

Turul I: 6-2, 6-3 cu Mona Barthel

Turul II: 6-2, 6-3 cu Ana Bogdan

Turul III: 7-6(4), 7-6(4) cu Kiki Bertens

Optimi: 6-2, 6-3 cu Caroline Garcia