Will Smith, probleme grave de sănătate

Will Smith se confruntă cu mari probleme de sănătate.

Doctorii au descoperit ca actorul are o tumoare pe colon. Will a trecut printr-o intervenţie chirurgicală, în urma căreia formaţiunea i-a fost îndepărtată, şi a avut curajul să vorbească despre această experienţă pe canalul lui de Youtube.



Will Smith a fos afectat şi de problema de sănătate pe care a întâmpinat-o fiul lui de 21 de ani.