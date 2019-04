WhatsApp, funcţie specială. Cum se ignoră complet o persoană, după arhivare

WhatsApp vine cu o funcţie specială, descoperită recent.

În prezent, chat-urile arhivate din WhatsApp sunt readuse in sectiunea de conversatii daca un nou mesaj este trimis in ele, insa aceasta functie va schimba complet functionalitatea in aplicatie.

Noua functie nu se mai numeste Vacation Mode, ci Ignore archived chats, iar asta pentru ca de indata ce arhivam o discutie cu o persoana, ea nu va mai fi reafisata in interfata de chat chiar daca vreo persoana trimite un alt mesaj acolo, ele ramanand uitate prin arhiva noastră, conform idevice.ro.

WhatsApp urmează să aibă o nouă secţiune disponibila pentru noi, aceasta avand denumirea Archived Chats, si permitand vizualizarea conversatiilor care au fost arhivate, asta daca doriti sa mai verificati daca ati mai primit vreun mesaj. Puteti vedea in imaginile din acest articol cum arata functionalitatea noua pe care WhatsApp urmeaza sa o aiba multumita acestei functii, implementarea ei fiind foarte utila, si foarte ceruta de catre multi utilizatori.