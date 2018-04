WhatsApp ridică la 16 ani vârstă minimă a utilizatorilor din Europa

WhatsApp, popularul serviciu de mesagerie online deţinut de Facebook Inc, a decis să ridice vârsta minimă a utilizatorilor săi din Europa de la 13 ani la 16 ani, pentru a se conforma astfel la noile norme de confidenţialitate în ceea ce priveşte datele private, care vor intra în vigoare luna viitoare, informează Reuters.

WhatsApp va cere utilizatorilor europeni să confirme că au cel puţin vârsta de 16 ani atunci când acestora li se va cere să accepte noile condiţii de utilizare şi noile politici de confidenţialitate furnizate de divizia WhatsApp Ireland Ltd în săptămânile următoare.



Deocamdată, nu este clar modul în care limita de vârstă va fi verificată, ţinând cont de faptul că datele care sunt cerute şi deţinute de acest serviciu de mesagerie online sunt destul de limitate.



Facebook, care are o politică separată în privinţa datelor private, are o abordare diferită faţă de adolescenţii cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani, pentru a se conforma astfel la normele impuse de Regulamentul general european privind protecţia datelor (European General Data Protection Regulation - GDPR).



