Weinstein a angajat firma Black Cube pentru a încerca să oprească acuzaţiile de agresiune sexuală

Producătorul Harvey Weinstein a angajat Black Cube, o firmă condusă de foşti agenţi Mossad, cunoscută în România în legătură cu cazul spionării şefei DNA, pentru a investiga femeile care îl acuzau de hărţuire sexuală şi jurnaliştii care îi anchetau trecutul, informează site-ul cotidianului Haaretz.

Weinstein a angajat mai multe agenţii de detectivi particulari şi securitate pentru a încerca să oprească acuzaţiile care-l vizau, a dezvăluit jurnalistul Ronan Farow de la New Yorker.

Printre firmele angajate se numără şi Black Cube, o companie ai cărei angajaţi se descriu drept "foarte experimentaţi şi pregătiţi în cadrul unităţilor guvernamentale şi militare de informaţii".

Potrivit contractului, semnat în luna iulie, Weinstein a angajat în mod explicit Black Cube pentru a împiedica investigaţiile jurnalistice despre el, demarate de publicaţiile The New York Times şi New Yorker, dar şi lansarea cărţii actriţei Rose McGowan în care aceasta detalia presupusele abuzuri comise de producătorul de la Hollywood, informează Mediafax.

David Boies, avocatul lui Weinstein, ar fi oferit stimulente financiare firmei Black Cube pentru a preveni publicarea materialelor defavorabile clientului său şi pentru a obţine detalii despre cartea lui McGowan.