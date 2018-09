Peiu: Weber contrazice întreaga paradigmă a existenței României trans-atlantice

Renate Weber se arunca cu entuziasm intr-un discurs cel putin nepotrivit pentru cineva care a beneficiat de atata expunere la un subiect atat de simplu si de clar, scrie ziare.com.

”Ei bine, dupa ce ai incasat aproape un milion de euro numai din salarii si te-ai pretins implicat in domenii sensibile ale vietii politice internationale, se presupune ca ai cat de cat habar macar de contextul international in care se afla tara ta sau ca macar stii despre ce vorbesti. Dar nu, Renate Weber tine sa contrazica asteptarile noastre realiste de la ea si se arunca cu entuziasm intr-un discurs cel putin nepotrivit pentru cineva care a beneficiat de atata expunere la un subiect atat de simplu si de clar. Daca, dupa 11 ani de Parlament European, ai inca indoieli sau nelamuriri asupra principiilor pe care se fundamenteaza existenta noastra politica contemporana, insemna fie ca ai trait degeaba ultimul deceniu, fie ca nu te simti deloc parte a tarii care te-a trimis in Parlamentul European”, scrie analistul Petrișor Peiu, pe ziare.com.

Intr-o singura fraza, rostogolita imediat pe toate canalele, Renate Weber contrazice intreaga paradigma a existentei Romaniei trans-atlantice:

"Cu Statele Unite e o alta poveste. Stiu ca e partenerul nostru strategic...dar nu prea inteleg ce anume inseamna asta. Sa dam bani in nestire pentru industria de armament americana? Sincer, nu cred ca aveam nevoie de asta. Inteleg ca ne apara de rusi. Dar mi se pare ca asta se intampla pentru ca noi i-am starnit pe rusi cu instalarea scutului. Apropos, totusi...e defensiv sau cum? Sunt convinsa ca Rusia are un interes major sa destabilizeze Uniunea Europeana, inclusiv destabilizand state membre, in diferite feluri, iar noi suntem o buna tinta, dar intrebarea mea e cum ne-au ajutat pana acum americanii sa contracaram actiunile rusilor? Cum ne-au ajutat sa nu mai fim vulnerabili la manipularile lor? Cumva cumparand armament? Asa pare".

