Vremea se schimbă din nou. Ce temperaturi vor fi de Valentine's Day

Vremea se încălzește ușor marți și miercuri. De Valentine's Day temperaturile maxime ajung la 8 grade Celsius, în timp ce miercuri mercurul din termometre poate urca până la 11 grade Celsius.

VREMEA MARȚI

Marti, de Valentine's Day, vremea se va încalzi faţa luni, astfel încât temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 grade la Miercurea Ciuc dar si la Giurgiu şi 8 grade in Dealurile de Vest si in nordul Olteniei. Cerul va fi variabil, cu înnorari temporare în regiunile estice şi sud-estice, unde pe arii restrânse va ninge slab. In restul teritoriului doar izolat vor fi condiţii de fulguiala. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificari la munte, în Moldova, Dobrogea şi doar izolat în restul teritoriului. In zonele joase de relief, local, va fi ceaţa, conform Realitatea TV.

Si in Bucuresti vremea se va încalzi. Vom avea -14...-12 grade dimineata, dar o maxima mai mare decat luni, in jur de -2 grade. Dimineaţa vor fi condiţii de ceaţa iar peste zi cerul va fi variabil.

VREMEA MIERCURI



Miercuri, procesul de încalzire a vremii va continua, în special în regiunile intracarpatice, precum şi în zonele montane şi submontane, unde se vor înregistra temperaturi diurne uşor peste mediile multianuale, în timp ce, în restul teritoriului, maximele vor fi în general apropiate de normele perioadei.

Temperaturile maxime, pozitive peste tot, de la 0 grade la Suceava pina la 10 - 11 grade in nordul Olteniei. Cerul va fi mai mult senin, exceptând estul ţarii, unde vor fi înnorari persistente şi, trecator, pe arii restranse, va ninge slab. Vantul va avea intensificari temporare în est, sud-est şi la munte. Izolat, in zonele joase de relief, va fi ceaţa.

In București, vremea va fi predominant insorita, iar regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de normele perioadei. Vom avea -8...-6 grade dimineata si in jur de 3 grade la amiaza.