Vremea, tot mai rece. Prognoza meteo pentru marți și miercuri

Nu scăpăm de ploi nici în următoarele două zile. Atât marți, cât și miercuri, în aproape toată țara vremea va fi mai rece decât în mod normal în această perioadă și va ploua în aproape toată țara.

VREMEA MARȚI

Marti, vremea va fi în continuare în general instabilă și va continua să se răcească, devenind rece pentru această dată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 11 și 18 grade. În sudul, centrul și în estul țării, pe arii relativ extinse, se vor semnala averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi mai însemnate și se mențin condițiile de grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu unele înnorări si numai izolat va ploua. În zona montană precipitațile vor fi mixte. Vântul va avea intensificări temporare în majoritatea regiunilor, conform Realitatea TV.

In Bucuresti, instabiliatea atmosferică se va menține accentuată. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura aerului va continua să scadă, dimineata, 10-11 grade si la amiaza in jur de 16 grade (5-6 grade sub norma).

VREMEA MIERCURI

Miercuri, vremea va fi rece pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, cu înnorari temporare în prima parte a zilei, când îndeosebi în regiunile sud-estice va ploua. La munte precipitaţiile vor fi sub forma de lapoviţa şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificari în zona montana şi în sudul, centrul şi estul ţarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 10 şi 17 grade. Izolat, dimineata va fi bruma in Maramureș, Transilvania și în Dealurile de Vest.

In Bucuresti, vremea va fi rece pentru aceasta perioada. 8-10 grade dimineata si doar 10-11 grade la amiaza. Cerul va fi variabil, cu înnorari temporare în cursul zilei, când vor fi condiţii ca trecator sa ploua slab.



In regiunile intracarpatice vreme instabila cu averse si descarcari electrice, in special in Transilvania. Temperatura scade, la amiaza vor fi 19 grade la Timisoara si Baia Mare, 18 la Oradea, Cluj si Sibiu si 15 la Miercurea Ciuc.

In sudul tarii ploua in aversa pe arii extinse, descarcarile electrice vor fi prezente ca si vantul tare in timpul ploilor si grindina. Maximele mai trec de 20 de grade dar cu numai 1-2 grade: 22 de grade la Giurgiu.

Si in Dobrogea vreme instabila, aversele apar cel mai probabil in partea a doua a zilei si pot lasa izolat si peste 15-20 de l/mp. Bate vantul in special in timpul ploilor si sunt conditii de grindina.

Instabilitatea vremii este accentuata si in Moldova. Ploile, mai ales averse, pot fi torentiale si sunt insotite de descarcari electrice, vant si grindina. Maximele scad in special in nordul regiunii: 15 grade la Suceava si inca mai ajung la 20 de grade in sudul regiunii, la Focsani si Galati.