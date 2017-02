S-a întors vremea REA. Trafic deviat pe A2 din cauza poleiului. Cod galben în 12 judeţe și București

Iarna a revenit în forță în jumătate de țară: în Moldova s-a depus strat substanțial de zăpadă și ninge în continuare, în timp ce în Sud-Estul țării fenomenul de ploaie înghețată pune mari probleme în traficul rutier. O parte din A2 este deja închisă, iar pe A1 ninge din ce în ce mai puternic.

Traficul rutier a fost deviat miercuri, începând cu ora 5.30, din cauza poleiului, de pe tronsonul Drajna - Lehliu Gară (km 65-105) al autostrăzii A2 pe DN3A, în ambele sensuri, potrivit centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Ploaia îndepărtează materialul antiderapant și există risc de producere a unor accidente rutiere.

IGPR a informat că, la ora 6.45, în județul Cluj, pe DN1, pe tronsonul Piatra Craiului — Huedin — Căpușu Mare, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 10 metri.

Pe autostrada A1 București — Pitești ninge slab.

În județul Brăila se circulă îngreunat, din cauza poleiului, pe DN2B Brăila — Buzău, dar și pe alte tronsoane ale unor drumuri naționale.

În județul Giurgiu a nins pe DN5 și DN6 și s-a acționat cu utilaje. Ninge abundent și în județul Olt, pe DN6, DN54 și DN64.

COD GALBEN de poleiîn 12 județe și București



Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineaţă, atenţionări cod galben de polei pentru 12 judeţe şi Capitală, valabile până la ora 9.00.

Atenţionările cod galben de polei vizează judeţele Buzău, Brăila, Ilfov, Ialomiţa, Teleorman, Prahova, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Călăraşi, dar şi Bucureşti.

Ulterior, Administraţia Naţională de Meteorologie a emis atenţionări cod galben de polei şi pentru Vaslui şi Galaţi. Aceste două judeţe se află sub cod galben de polei până la ora 10.00.

Totodată, meteorologii au emis şi o avertizare cod galben pentru şase judeţe din nordul şi estul ţării, unde va ninge începând de miercuri după-amiază şi se va depune un strat de zăpadă de 10-20 de centimetri.

VREMEA MIERCURI

Miercuri vom avea o zi mohorata si in racire cam peste tot in tara -în estul ţãrii devine chiar mai rece decat normalul inceputului de februarie. Precipitaţiile vor fi frecvente în regiunile estice şi sud-estice, şi locale şi temporare în rest, iar cantitãţile de apã vor depãşi local 15...20 l/mp şi pe arii restrânse, mai ales în Muntenia, 30...40 l/mp. În Moldova, estul Transilvaniei şi la munte ninge, în Muntenia şi în nordul şi estul Olteniei cad ploi şi lapoviţã la primele ore ale zilei, însã dupã-amiaza vor vor predomina ninsorile. În Dobrogea ploua astazi aproape intreaga zi. Vântul sufla slab şi moderat, cu intensificãri în Dobrogea, sudul Moldovei şi cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze ce vor depãşi la rafalã 50...55 km/h şi izolat 65 km/h, conform Realitatea TV.

Temperaturile maxime se vor încadra între -7 grade în nordul Moldovei şi 7 grade în vestul Transilvaniei. În zonele joase, izolat, este ceaţã

În București, de asemenea o zi mohorata. Se şi rãceste uşor. Asteptam si aici precipitaţii moderate cantitativ, la începutul zilei mai ales sub formã de ploaie, apoi predominant ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificãri temporare. Temperatura maximã va fi de 1...2 grade.

La munte, vremea va fi închisã şi va continua sã se rãceascã. Temporar va ninge, mai frecvent în Carpaţii Orientali şi în jumãtatea de est a Carpaţilor Meridionali, unde cantitãţile de apã vor depãşi local 15...20 l/mp şi se va depune un strat nou de zãpadã mai consistent. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri izolate pe creste.

VREMEA JOI

Joi, racirea continua, cu precãdere în jumãtatea de sud-est a ţãrii, unde maximele vor fi negative -in nordul Moldovei vor cobori pina la –7 grade Celsius. In restul tarii maxime pozitive in general -pina la 7 grade izolat în Crişana, Maramureş şi vestul Transilvaniei. Precipitaţiile insa se vor diminua, si ca arie si ca intensitate. Local va ninge slab în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi la munte, iar în vest şi în centru, pe spaţii mici, vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla intens în sud şi sud-est, dar şi pe crestele montane. În zonele joase de relief, se va semnala ceaţã, insotita şi de chiciurã.

In București, joi va fi si mai rece decat miercuri. –4…-2 grade dimineata si –2…-1 grad la amiaza. Cerul va fi înnorat pe parcursul zilei si va mai ninge slab. Vântul va sufla moderat, cu uşoare intensificãri.

VREMEA VINERI

Vineri, temperaturile se menţin mai coborâte decât ar fi normal la aceasta data în regiunile extracarpatice, dar în rest vor fi apropiate de acestea. Dimineaţa, local va fi ger în sudul, estul şi centrul ţãrii. Iar maximele vor fi cuprinse, în general, între -7 şi 7 grade, in conditii de cer variabil, cu înnorãri temporare în zonele joase de relief, unde vor fi condiţii de ceaţã asociatã cu chiciurã şi de fulguieli. Vântul va mai avea intensificãri în sudul Banatului, pe litoral şi în deltã.

In București, vineri vremea se menţine rece pentru aceastã datã. –9…-8 grade dimineata si –2…-1 grad la amiaza. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat.