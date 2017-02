Vremea se strică din nou. Ce temperaturi vor fi miercuri, joi și vineri

Vremea frumoasă și mai caldă decât în ultima vreme a durat doar câteva zile. De miercuri, temperaturile vor scădea din nou, treptat, iar vremea va fi mohorâtă în toată țara.

VREMEA MIERCURI

Miercuri vom avea o zi mohorata si in racire cam peste tot in tara -în estul ţãrii devine chiar mai rece decat normalul inceputului de februarie. Precipitaţiile vor fi frecvente în regiunile estice şi sud-estice, şi locale şi temporare în rest, iar cantitãţile de apã vor depãşi local 15...20 l/mp şi pe arii restrânse, mai ales în Muntenia, 30...40 l/mp. În Moldova, estul Transilvaniei şi la munte ninge, în Muntenia şi în nordul şi estul Olteniei cad ploi şi lapoviţã la primele ore ale zilei, însã dupã-amiaza vor vor predomina ninsorile. În Dobrogea ploua astazi aproape intreaga zi. Vântul sufla slab şi moderat, cu intensificãri în Dobrogea, sudul Moldovei şi cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze ce vor depãşi la rafalã 50...55 km/h şi izolat 65 km/h, conform Realitatea TV.

Temperaturile maxime se vor încadra între -7 grade în nordul Moldovei şi 7 grade în vestul Transilvaniei. În zonele joase, izolat, este ceaţã

În București, de asemenea o zi mohorata. Se şi rãceste uşor. Asteptam si aici precipitaţii moderate cantitativ, la începutul zilei mai ales sub formã de ploaie, apoi predominant ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificãri temporare. Temperatura maximã va fi de 1...2 grade.

La munte, vremea va fi închisã şi va continua sã se rãceascã. Temporar va ninge, mai frecvent în Carpaţii Orientali şi în jumãtatea de est a Carpaţilor Meridionali, unde cantitãţile de apã vor depãşi local 15...20 l/mp şi se va depune un strat nou de zãpadã mai consistent. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri izolate pe creste.

VREMEA JOI

Joi, racirea continua, cu precãdere în jumãtatea de sud-est a ţãrii, unde maximele vor fi negative -in nordul Moldovei vor cobori pina la –7 grade Celsius. In restul tarii maxime pozitive in general -pina la 7 grade izolat în Crişana, Maramureş şi vestul Transilvaniei. Precipitaţiile insa se vor diminua, si ca arie si ca intensitate. Local va ninge slab în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi la munte, iar în vest şi în centru, pe spaţii mici, vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla intens în sud şi sud-est, dar şi pe crestele montane. În zonele joase de relief, se va semnala ceaţã, insotita şi de chiciurã.

In București, joi va fi si mai rece decat miercuri. –4…-2 grade dimineata si –2…-1 grad la amiaza. Cerul va fi înnorat pe parcursul zilei si va mai ninge slab. Vântul va sufla moderat, cu uşoare intensificãri.

VREMEA VINERI

Vineri, temperaturile se menţin mai coborâte decât ar fi normal la aceasta data în regiunile extracarpatice, dar în rest vor fi apropiate de acestea. Dimineaţa, local va fi ger în sudul, estul şi centrul ţãrii. Iar maximele vor fi cuprinse, în general, între -7 şi 7 grade, in conditii de cer variabil, cu înnorãri temporare în zonele joase de relief, unde vor fi condiţii de ceaţã asociatã cu chiciurã şi de fulguieli. Vântul va mai avea intensificãri în sudul Banatului, pe litoral şi în deltã.

In București, vineri vremea se menţine rece pentru aceastã datã. –9…-8 grade dimineata si –2…-1 grad la amiaza. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat.