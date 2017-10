Vremea se răcește din nou în weekend. Unde va ploua

Vremea se răcește din nou începând de sâmbătă. Dacă vineri ploile își vor face apariția doar în regiunile din vest, nord și centru, în prima zi de weekend precipitațiile vor cuprinde toată țara.

VREMEA VINERI

Vineri, în vestul, nordul și centrul țării, cerul va fi noros și va ploua, în general, slab cantitativ. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va prezenta intensificări temporare, îndeosebi la munte, conform REALITATEA TV.

Temperatura aerului va continua să crească și va avea maxime cuprinse între 12-13 grade in depresiuni si in nordul Moldovei și 22 de grade la Drobeta Turnu Severin.

În București, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat. 5-7 grade dimineata si 17-18 grade la amiaza. Temperatura maximă va fi de 17...18 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

VREMEA SÂMBĂTĂ

Sâmbătă, vremea se va răci față de ziua precedentă, dar valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru sfârșitul lunii octombrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7-8 grade in estul Transilvaniei si in nordul Moldovei și 15-16 grade in Oltenia si sud-vestul Munteniei. Cerul va avea înnorări temporare și local va ploua în majoritatea regiunilor. În zona montană, la înălțimi mai mari de 1600 m, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări la munte și pe spații restrânse în restul teritoriului.

În București, vremea se va răci ușor față de ziua precedentă, dar valorile termice vor fi apropiate de cele normale specifice perioadei. 8-10 grade dimineata si 13-14 grade la amiaza. Cerul va fi temporar noros și în cursul zilei va ploua. Vântul va sufla slab și moderat.