Vremea. Cum va fi vremea în săptămâna 25 iunie - 1 iulie. Ne aşteaptă mari surprize

Nu scăpăm de ploi nici săptămâna viitoare, iar temperaturile nu vor depăşi 28 de grade. Luni şi marţi va ploua în nord-vestul şi în sudul ţării, iar de miercuri precipitaţiile se extind în toată ţara.

"O sa avem o vreme cu valori termice in aproperea normalului sau sub normal pana la 28 de grade. Luni si marti nu vor lipsi ploile dar nu vor fi asa de multe. Instabilitatea se accentueaza din nou miercuri în toata tara, o sa avem averse. Joi e tot instabila vremea in apropae toata tara. Vineri, sambata, duminica să ştiţi ca sfârşitul de saptamana e tot cu vreme racoroasa. Cu probabilitate mare de ploi in continuare", a spus Elena Cordoneanu, meteorolog Realitatea TV.