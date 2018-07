Vremea, atipică pentru iulie. Prognoza meteo la începutul săptămânii

Vremea va fi instabilă luni și marți, cu înnorări și averse în cea mai mare parte a țării. De asemenea, temperaturile vor scădea, maximele ajungând doar până la 29 de grade Celsius.

VREMEA DUMINICĂ

Duminică, vremea va fi în continuare în general instabila. Cerul va avea înnorari temporar accentuate şi se vor semnala averse, descarcari electrice şi intensificari de scurta durata ale vântului în zonele de deal şi de munte, în Maramureş, Crişana şi Transilvania, local în Muntenia şi în Dobrogea şi pe areale mai restrânse în rest. Ploile vor avea şi caracter torenţial, izolat cantitaţile de apa vor depaşi 25...30 l/mp şi va cadea grindina. În orele serii, în sud-vestul ţarii gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat, iar fenomenele asociate acesteia pot deveni local severe, asta insemnand ploi torenţiale în cantitaţi de peste 40 l/mp, intensificari puternice ale vântului, vijelii, frecvente descarcari electrice şi grindina. În regiunile sudice şi sud-vestice, în special la câmpie, vremea va fi calduroasa, iar disconfortul termic ridicat; temperaturile maxime se vor încadra la nivelul întregii ţari între 24 şi 34 de grade, indicele temperatura-umezeala urmând sa se situeze peste pragul critic de 80 de unitaţi în jumatatea de sud a Olteniei şi a Munteniei, local în Dobrogea şi izolat în Banat, potrivit REALITATEA TV.

În Bucuresti, vremea va fi calduroasa, disconfortul termic se va menţine ridicat, dar vor fi şi intervale cu manifestari de instabilitate atmosferica. Astfel, în a doua parte a zilei temporar înnorarile se vor accentua şi vor fi averse în general slabe şi descarcari electrice. Temperatura maxima se va situa în jurul a 32 de grade, iar indicele temperatura-umezeala va depaşi pragul critic de 80 de unitaţi al disconfortului.

La munte, vremea va fi calda dar instabila. Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorari temporar accentuate şi pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descarcari electrice şi intensificari de scurta durata ale vântului. Începând din orele serii, în special în Carpaţii Occidentali şi vestul Carpaţilor Meridionali gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat, iar fenomenele asociate acesteia pot fi local severe, adica ploi torenţiale în cantitaţi de peste 40...50 l/mp, vijelii, frecvente descarcari electrice şi grindina.

La mare, vremea va fi uşor instabila. Cerul va fi variabil, cu înnorari dupa-amiaza şi seara, când trecator vor fi averse şi descarcari electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificari de scurta durata, asociate averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 29 de grade, iar temperatura apei marii va avea valori de 24 ... 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în nordul litoralului.

VREMEA LUNI

Luni, vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, iar în jumătatea de sud se va răcori. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină, mai frecvente în jumătatea de sud a teritoriului, unde se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși local 20...30 l/mp și pe spații mai restrânse 40...50 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 29 de grade, cu cele mai ridicate in Moldova la Iasi, Bacau si Vaslui.

In Bucuresti, vremea va fi instabilă și se va răcori. Dimineata, 19...20 de grade iar la amiaza, in jur de 27 de grade. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse ce vor cumula cantități de apă însemnate, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

VREMEA MARȚI

Marti, vreme in continuare instabilă, iar în cea mai mare parte a țării valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale. În sudul, estul și centrul teritoriului, precum și în zonele de munte, pe arii extinse se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel că, în intervale scurte de timp sau prin cumulare, se vor înregistra cantități de apă însemnate si vor fi condiții de grindină. În regiunile vestice, cerul va fi temporar noros și doar izolat vor fi ploi de scurtă durată, iar vântul va sufla în general moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22...23 de grade in depresiuni si in nordul Moldovei și 29 de grade la Timisoara si Drobeta.

In Bucuresti, vremea va fi instabilă, iar valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale. 16...18 grade dimineata si 27...28 de grade la amiaza. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.