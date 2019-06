VREMEA la început de weekend 7-9 iunie

VREMEA vine cu surprize neplăcute la început de weekend 7-9 iunie.

Vineri, instabilitatea atmosfericã se menţine temporar accentuatã în nordul, centrul, estul ţãrii, la deal, la munte, local si în sud. Deci, in continuare, vom avea in aceste regiuni înnorãri, averse, descãrcãri electrice, intensificãri de vânt şi grindinã. Ploile vor avea şi caracter torenţial, astfel ca în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitãţile de apã vor depãşi 15-25 l/mp şi pe arii restrânse 35-40 l/mp. Instabilitatea atmosferica se va manifesta si in restul tarii, dar pe suprafeţe mai mici.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în Maramureş şi estul Transilvaniei şi 30 de grade în Lunca Dunãrii. Presiunea atmosferică este in creştere dinspre sud-vest şi sud, la valori apropiate de cea normalã.

In Bucuresti, o zi caldă azi: 15-16 grade in zori, 29 la amiaza. Spre seara, insa, se înnorează temporar accentuat si creste probabilitatea de averse, descãrcãri electrice şi vant intens. Presiunea atmosferică va creşte uşor, dar tot ramane putin sub normal.

La munte, temporar, instabilitatea atmosfericã va fi accentuatã aproape peste tot şi se va manifesta prin accentuarea înnorãrilor, averse, frecvente descãrcãri electrice, intensificãri ale vântului şi cãderi de grindinã. Ploile vor avea şi caracter torenţial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitãţile de apã vor fi mai însemnate -mai ales în zona Carpaţilor Orientali şi a Carpaţilor de Curburã, unde se vor depãşi 15-25 l/mp, pe spaţii mici chiar 35-40 l/mp.

Maximele cresc uşor faţã de ieri. La mare, o zi frumoasã şi caldã, cu cer variabil. Spre dupã-amiaza, se innoreaza si aici si ar cam fi rost de o ploaie sanatoasa de vara, insotita de descarcari electrice si vant intens. Maximele, între 24 şi 27 de grade, temperatura apei marii între 21 şi 23 de grade.