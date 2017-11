Vremea se strică în weekend. Prognoza meteo pentru toate regiunile

Vremea va fi mohorâtă în acest weekend și va ploua în mai multe zone ale țării, inclusiv în București.

VREMEA VINERI

Vineri, vremea va fi predominant închisă, iar valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Se vor semnala ploi, în general slabe cantitativ, pe arii relativ extinse în sud-vestul și sudul țării, iar mai ales spre seară, local și în rest. În zona montană înaltă, trecător precipitațiile vor lua și forma formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 12 grade. Dimineața izolat va fi ceață, conform REALITATEA TV.

In Bucuresti, va fi tot mohorat si astazi, cu ploaie slaba, trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat. Incepem ziua cu 5-6 grade, iar la amiaza maxima se va situa în jurul valorii de 8 grade.

La munte, vremea va fi în general închisã, iar valorile termice se vor situa în jurul celor caracteristice acestei perioade. Va ploua slab pe arii restrânse, iar pe crestele Carpaţilor Meridionali vor fi şi lapoviţe şi ninsori. Vântul va sufla slab pânã la moderat cu unele intensificãri în Carpaţii Meridionali şi în Munţii Banatului.

In regiunile intracarpatice, innorari persistente si ploi pe arii restrinse in general slabe cantitativ Maximele, apropiate de valorile normale : 10 grade la Timisoara, 9 la Arad, 11 la Baia Mare, la Cluj si la Sibiu, 10 la Brasov si 9 la Miercurea Ciuc.

In sud, este innorat si ploua, in general slab cantitativ, dar pe arii relativ extinse in Oltenia, mai rar in Muntenia. Maximele, sub 10 grade : 9 la Drobeta si Rm Vilcea, 7 la Craiova, 8 la Ploiesti si la Giurgiu si 7 la Buzau.

Si in Dobrogea vreme fara soare, cu ploi pe arii restrinse, nu insemnate cantitativ si maxime de 10 grade la Tulcea, 12 la Constanta.

Cer noros si in Moldova, izolat ploi slabe si maxime termice intre 6 grade la Suceava, Bacau, Vaslui si 8 grade la Galati.

VREMEA SÂMBĂTĂ

Sambata, vremea se va menține în general închisă. În jumătatea de sud a țării va ploua pe arii extinse iar in restul teritoriului va ploua local și în general slab cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 13 grade, cu cele mai mari valori in Dobrogea (Tulcea 12, Constanta 13).

In Bucuresti, maine, va fi innorat va ploua, temporar. Dimineata, 5-6 grade, la amiaza, 8-9 grade.

VREMEA DUMINICĂ

Duminica, se va răci ușor în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3-4 grade in depresiunile din estul Transilvaniei și in nordul Moldovei si 12 grade la Constanta. Cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații pe arii extinse în estul și sud-estul țării și local în celelalte regiuni. La munte vor predomina ninsorile, în nord, centru și vest, trecător vor fi precipitații mixte, iar în rest doar ploi. Vântul va avea intensificări la munte, dar trecător și la cote mai reduse și în rest, îndeosebi în sud-vestul și sud-estul teritoriului.

In Bucuresti, duminica, cerul va fi mai mult noros și temporar va mai ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineata ne trezim cu 7 grade, iar pana la amiaza abia de mai castigam unul sau doua (8-10 grade, maxima)