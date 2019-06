VREMEA în acest weekend: unde va ploua şi unde va fi foarte cald

Nu scăpăm de ploi și vijelii nici în acest weekend. Meteorologii au anunțat vreme instabilă în cea mai mare parte a țării. Și hidrologii au emis avertizări de inundații pe râuri din mai multe județe. Totodată, specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc și despre primul val de caniculă.

Meteorologii spun ca vremea se va menține instabilă în mare parte a țării. Va ploua în acest weekend în zona de deal și munte, în Estul, Sud Estul și local în centru. În aceste zone vor fi vijelii însoțite de descărcări electrice și căderi de grindină. Iar cantitățile de apă ar putea depăși 40 de litri pe metru pătrat în unele zone.

Sunt așteptate ploi și în Capitală, astăzi si mâine, îndeosebi dupa amiaza si seara.

Hidrologii au emis avertizari cod Galben si Portocaliu de inundatii pentru raurile din mai multe judete ale tarii, printer care Maramures si Bistrita Nasaud si Mehedinti. Mai mult, debitul Dunarii este in continua crestere in aceste zile si se apropie de cotele de alerta in zona portile de Fier II.

De altfel, pana luni, 10 iunie este în vigoarea o informare meteo de ploi torentiale și vreme instabilă în mare parte a tarii.

Precizăm si ca ANM a anunțat și primul val de caniculă începând de săptămâna viitoare, mai exact intre 10 si 17 iunie, Când temperaturile vor fi cuprinse între 32-33 de grade, iar valul de căldură va fi prezent în aproape toată țara.