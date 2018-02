Vreme nebună lângă România. Căderi masive de zăpadă, ger extrem. Avertismentul MAE

Ministerul Afacerilor Externe a emis mai multe avertizări de călătorie pentru statele europene lovite ninsori și viscol puternic în ultimele zile.

Coduri portocalii în Ungaria

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Ungaria că, în perioada 27 - 28 februarie 2018, au fost emise coduri de vreme nefavorabilă, astfel: în județele Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Bekes, Csongrad, Somogy, Jasz-Nagykun-Szolnok, Tolna, Veszprem, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Nograd Veszprem – cod galben de ninsoare și zăpadă viscolită; în județul Vas – cod portocaliu de zăpadă viscolită; în județul Zala – cod galben de ninsoare și cod portocaliu de zăpadă viscolită.

Este de așteptat ca vântul să înregistreze, la rafală, viteza de 45-55 km/h în partea de vest și sud-vest a Ungariei, viscolind zăpada.

Până la miezul nopții 27/28 februarie 2018, în partea de nord-vest și nord-est, stratul de zăpadă va măsura 3-5 cm, în timp ce în sud acesta va ajunge până la 7-10 cm în județele de frontieră. Nu sunt drumuri publice închise din cauza condițiilor meteo.

Viscol puternic în Ucraina

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Ucraina că, în perioada 27 februarie – 1 martie 2018, autoritățile locale au prognozat situații meteorologice severe, cauzate de precipitații sub formă de ninsoare, însoțite de viscol, vânt puternic (15-20 m/s) și temperaturi scăzute, în partea centrală și de sud a Ucrainei, regiunile Kirovograd, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Odessa, Herson, Zaporojie, Sumy și Donețk.

Circulația autovehiculelor va fi îngreunată ca urmare a depunerii unui strat considerabil de zăpadă și gheață pe carosabil. Este posibil ca circulația auto să fie restricționată sau temporar închisă pe anumite tronsoane de drumuri naționale.

În Marea Azov și în porturi se așteaptă rafale puternice de vânt cu viteze de 25-28 m/s, valuri de aproximativ 2 m, iar în jumătatea de vest a Mării Negre se așteaptă valuri de 3-4 m.

Temperaturile minime se vor situa între -15° C și -22° C pe timpul nopții, iar pe alocuri minime cuprinse între -23° C și -27° C, în jumătatea de nord-vest a Ucrainei.

Căderi masive de zăpadă în Polonia

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Polonia că, în perioada 27 februarie - 3 martie 2018, majoritatea regiunilor ţării se vor confrunta cu temperaturi extrem de scăzute, până la –23 grade Celsius şi căderi masive de zăpadă, în special în zonele muntoase. Este posibil ca unele drumuri publice din regiunile de nord, centru, precum şi din zonele muntoase să fie închise circulaţiei rutiere.

Reamintim că, până la data de 31 martie 2018, este obligatorie echiparea de iarnă a autovehiculelor pe drumurile semnalizate în acest sens, indiferent de condițiile meteo.

Vânt puternic, ninsori și polei în Franța

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească pe teritoriul Republicii Franceze că, în conformitate cu datele puse la dispoziție de autoritățile locale și de Météo France, în periaoda 27 februarie - 01 martie 2018 (dimineața), Departamentele - Alpes Maritimes (06), Var (83) și Bouches-du-Rhône (13) se află sub cod portocaliu de vânt puternic, ninsori, polei și temperaturi scăzute. Météo France a informat, de asemenea, că în această perioadă (27-28 februarie 2018) nivelul de poluare al aerului din aceste 3 departamente va depăși cu mult valorile admise.

Reamintim că, până la data de 31 martie 2018, este obligatorie echiparea de iarnă a autovehiculelor pe drumurile semnalizate în acest sens, indiferent de condițiile meteo.

Ninsori puternice în Suedia

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească pe teritoriul Regatului Suediei că, în conformitate cu datele prezentate de Institutul Metereologic și Hidrologic local, începând cu ziua de 27 februarie 2018, pentru regiunile Stockholm, Kalmar, Östergotland și Södermanland s-a emis cod portocaliu de ninsoare, cu afectarea tuturor formelor de transport public, astfel: zborurile programate pot avea întârzieri sau chiar suferi anulări; circulația auto este îngreunată și prezintă condiții de risc; există întârzieri în circulația feroviară destinată persoanelor.

Aeroporturile locale recomandă contactarea companiei de transport care asigură zborul, pentru procurarea unor informații actualizate.

Pe linie rutieră, Agenția de Transport recomandă ca în regiunile afectate, șoferii să nu efectueze călătorii decât dacă este absolut necesar și să respecte legislația cu privire la echiparea autovehiculelor pentru circulația în condiții de iarnă.

Se recomandă atenție sporită la informările autorităților suedeze pentru perioada următoare, deoarece prognoza se poate actualiza la un nivel de risc mai înalt.

Informații suplimentare privind tendința meteorologică pot fi obținute prin accesarea paginii de Internet: http://www.smhi.se/en/weather/sweden-weather/warnings#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,district=none,page=wpt-warning-alla.