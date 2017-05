Vrei un mers elegant, dar îţi e greu să mergi pe tocuri? Încearcă aceste 3 trucuri

Fiecare dintre noi a spus cel putin o data "nu" unei perechi de pantofi din cauza tocului prea inalt. Insa tocurile pot deveni cele mai bune prietene ale unei fete, daca aceasta invata sa mearga corect pe ele. Iata 3 modalitati prin care iti poti imbunatati si tu mersul

Perfectioneaza-ti tehnica

1. Pasi mici si siguri Cand mergi pe tocuri este foarte important sa faci pasi mici. Mersul pe tocuri nu este acelasi cu cel pe care l-ai invatat in copilarie. Fa deci pasi mai restransi si asigura-te ca nu iti indoi genunchii mai mult decat o faci in mod obisnuit.

2. Paseste dinspre calcai spre varf. Cand pasesti ai grija ca calcaiul sa atinga pamantul inaintea degetelor, si nu uita sa stai dreapta, mersul pe tocuri fiind dependent de postura corpului. Tip: Ca sa mergi corect pe tocuri, evita sa te uiti in jos si incordeaza-ti abdomenul. Imagineaza-ti ca mergi pe o linie dreapta invizibila. Fotomodelele fac asta adesea, pentru a adauga mersului lor o oarecare eleganta. In acest fel, piciorul stang vine in fata celui drept, si invers.

3. Exerseaza-ti tehnica prin casa. Poarta o pereche de pantofi cu toc prin casa, inainte sa iesi cu ei la plimbare. Acest truc nu numai ca te va ajuta sa te obisnuiesti cu ei, dar ii in acest mod vei reusi sa ii formezi dupa propriul picior. Repeta dinainte tot ce ai de facut intr-o zi obisnuita de lucru. Ultimul pas al acestei tehnici este sa porti o pereche de pantofi cu toc la un eveniment cu o importanta minora, pentru a vedea cum te descurci. Este important sa reusesti sa stai o perioada indelungata pe tocuri, ca sa te poti simti confortabil pe orice pereche de pantofi inalti.

Alege perechea potrivita de pantofi cu toc Invata sa alegi ceea ce ti se potriveste. Nu toti pantofii iti vin ca si turnati.

Site-ul wikihow.com sustine ca daca vrei sa-ti cumperi o pereche noua de pantofi inalti, e bine sa faci cumparaturile seara, cand picioarele sunt obosite si cel mai important, umflate.

Daca esti la inceput, probabil ca nu e o idee foarte buna sa iti cumperi din prima o pereche de pantofi cu tocuri de 10 centimetri. Incepe prin a-ti cumparata o pereche cu un toc de cel mult 6 cm, pe care invata sa stai o perioada lunga de timp, in picioare.

Grosimea tocului este, de asemenea, o parte importanta atunci cand nu ai "experienta". Cel mai indicat este sa achizitionezi o pereche cu un toc gros sau wedges. Foloseste pernute de silicon pentru confortul picioarelor tale. Daca simti ca exista o presiune deranjanta in picioare atunci cand esti pe tocuri, e cazul sa folosesti produsele disponibile pe piata, ca de exemplu pernutele cu insertii de silicon. Acestea te vor ajuta sa reduci durerea provocata de perioada indelungata petrecuta pe tocuri.

