Vosganian:"Suntem nevoiţi să îl tolerăm până la alegeri pe Iohannis"

Deputatul ALDE Varujan Vosganian susține că, cel puțin cât România deține președinția rotativă a UE, Iohannis nu poate fi demis, iar după aceea se intrăm în line dreaptă în alegeri şi procedura de suspendare nu-şi mai are rostul.

Deputatul Varujan Vosganian, preşedintele filialei ieşene a ALDE, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că România nu a trecut niciodată în ultimii 30 de ani prin situaţia de a avea bugetul blocat de către preşedintele ţării, el adăugând că Klaus Iohannis uzează până la maxim de îngăduinţa coaliţiei majoritare, care e conştientă că nu-şi mai are rostul suspendarea acestuia având în vedere angajamentele europene ale ţării noastre.



Vosganian, care este şi vicepreşedinte naţional al ALDE, a declarat că "ne confruntăm cu o situaţie cu totul stranie" întrucât "am avut timp de 45 de zile interimari la două ministere fundamentale, nu avem şef al Statului Major, nu avem conducător la principalele direcţii ale Parchetului General, sunt numeroşi ambasadori care ne lipsesc din cauza acestor blocaje: Canada, Israel, Armenia, iar acum nu avem nici buget".







"Avem un preşedinte pe care suntem nevoiţi să îl tolerăm până la alegeri, în primul rând datorită acestui semestru european. Spun 'datorită' şi nu "din cauza" pentru că e bine că România are această responsabilitate legată de semestrul european. După aceea intrăm în line dreaptă în alegeri şi procedura de suspendare nu-şi mai are rostul. Preşedintele uzează până la maxim de această îngăduinţă pe care noi o avem, dar care până la urmă vine din respectul faţă de onoarea României. În situaţia în care intrăm în procedură de suspendare, ca fundal al semestrului european al României, am pune în pericol îndeplinirea misiunilor noastre europene. Pentru noi este un examen de maturitate să reuşim să îndeplinim obiectivele pe care ni le-am propus şi să arătăm că putem fi în prima linie a statelor europene", a declarat Varujan Vosganian.



Liderul ALDE a declarat că deşi bugetul nu a fost promulgat de preşedintele Iohannis, activitatea din România nu va fi blocată, însă "nu se pot face defalcările pe ordonatorii secundari şi terţiari şi nu se pot aproba bugetele locale".



"Este o situaţie cu totul nouă. Nu am trecut niciodată prin aşa ceva. În 30 de ani de când sunt în politică, nu a existat niciodată un astfel de preşedinte care să găsească tot felul de motive ciudate, de la cererea unei adeverinţe că miniştrii au facultate, că nu au fost condamnaţi, până la solicitarea pentru a nu ştiu a câta oară ca şefii Parchetelor să nu fi fost informatori ai fostei Securităţi, tot felul de chiţibuşuri din acestea care sunt menite de fapt să îngreuneze activitatea de administrare a ţării. Nu s-a întâmplat încă aşa ceva. De fiecare dată credem că mai rău nu se poate. Uite că se poate mai rău decât a fost cu Băsescu, pentru că avem un preşedinte foarte încăpăţânat în a-şi dovedi putinţele şi foarte entuziast în a-şi dovedi neputinţele", a mai declarat deputatul Varujan Vosganian.