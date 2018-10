Vosganian se menține pe poziții în diferendul din coaliție pe legea offshore

Liderul deputaţilor ALDE spune că vrea ca Guvernul să-și asume orice modificare a legii, iar ANRM trebuie să aducă hărți la zi cu zonele concesionate. Vosganian vrea să știe dacă Executivul a avut un dialog cu investitorii, nu concesii către investitori.

„Motivul pentru care ALDE a fost de acord cu retrimiterea la comisie nu are nicio legătură cu faptul că nu dorim să votăm această lege. Deci vă spun de acum că ALDE doreşte să voteze această lege şi orice declaraţie că această lege vinde resursele României este un avantaj pentru cei care nu vor ca România să aibă un loc mai important în Europa să fie un actor în ce priveşte energia, să fie respectată şi să fie un interlocutor în Europa. Cei care nu doresc această lege vor ca România să păstreze un rol secundar şi vor ca Marea Neagră să nu mai fie o mare ci să fie un lac expus influenţei unor mari puteri. Să fie limpede, această lege confirmă suveranitatea României şi în nici un caz nu pune România între o situaţie nefavorabilă. Vă rog să ieşim din complexul unei naţiuni mici care tot timpul are impresia că cineva vrea să o fure", a afirmat Varujan Vosganian, în plenul de miercuri al Camerei Deputaţilor, după retrimiterea la comisii a legii offshore.

Acesta a spus că parlamentarii au nevoie de mai multe informaţii pentru a putea să voteze legea.

„Motivul pentru care noi am solicitat această amânare este următorul. Unu: doresc ca Guvernul să îşi asume foarte clar orice modificare. Doresc în acelaşi timp să mă încredinţez că orice modificare nu ştirbeşte stimularea investitorilor de a continua dezvoltarea, adică aş vrea să ştiu că a existat o consultare cu investitorii. Nu concesii către investitori, dar un dialog cu investitorii. Când cineva doreşte să investească câteva miliarde de dolari pe teritoriul României, el merită acest minim respect al dialogului. În al treilera rând, când vorbim despre interesul statului român el trebuie definit, trebuie să ştim exact care sunt resursele pe care le avem de concesionăm, care este ordinul lor de mărime, să ştim în acelaşi timp care este nivelul investiţiilor pe care le vom deduce în stimulentele de natură fiscală, să ştim în acelaşi timp unde se întâlneşte interesul statului român cu interesul investitorilor fără a ştirbi nici una nici cealalta", a completat Vosganian.

Liderul deputaţilor ALDE a adăugat că la noile discuţii din comisii, Guvernul trebuie să îşi asume amendamentele, iar ANRM trebuie să prezinte harta concesiunilor.

„Şi în ultimul rând trebuie să dăm dovadă de seriozitate. Noi încredinţăm investitorii că vom avea stabilitate fiscală şi legislativă. Cum îi convingem? În primăvară, în Senat, am avut o versiune, în iulie în Camera Deputaţilor am avut altă versiune, în Senat acum trei săptămâni am avut a treia versiune, acum în Camera Deputaţilor venim cu a patra versiune. Când am ştiu exact ce avem de făcut. Rog, până săptămâna viitoare, Guvernul să-şi asume amendamentele. ANRM să ne prezinte exact harta concesiunilor să ştim exact ce votăm. Iniţiatorii amendamentelor să completeze ultima coloană pe care se justifică amendamentele. Să avem o discuţie preliminară la nivel de expertiză, ALDE are şase foşti şi actuali miniştri ai energiei care sunt dispuşi oricând să participe la această discuţie şi vă încredinţez că ALDE doreşte ca România să treacă şi România să facă parte din cortexul energetic al Europei”, a menţionat Vosganian.

Ministrul Finaţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, că va discuta cu colegii de la ALDE, pentru ca ulterior să fie stabilită o formă finală a legii offshore, una care să permită un câştig cât mai mare la bugetul de stat.

Camera Deputaţilor a votat, în plenul de miercuri, retrimiterea la Comisii a Legii offshore care stabileşte criteriile exploatării gazelor din Marea Neagră, decizia venind la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor. Astfel, deputaţii au aprobat cu 210 voturi „pentru” şi o singură abţinere, retrimiterea Legii offshore la Comisii, cu termen de dezbatere o săptămână.