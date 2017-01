Volkswagen, acord de 4,3 miliarde dolari cu autorităţile din SUA în scandalul emisiilor trucate

Volkswagen

Grupul auto german Volkswagen AG a confirmat marți că este aproape de a ajunge la un acord în valoare de aproximativ 4,3 miliarde de dolari cu Departamentul Justiției din SUA privind scandalul emisiilor (Dieselgate), transmit Reuters și DPA.

Grupul auto german Volkswagen AG a confirmat marți că este aproape de a ajunge la un acord în valoare de aproximativ 4,3 miliarde de dolari cu Departamentul Justiției din SUA privind scandalul emisiilor (Dieselgate)..

Negocierile între cele două părți sunt în stadiul final. Conform acordului, grupul german își recunoaște vinovăția și va fi achitat în procesele civile și în investigațiile autorităților, a anunțat VW.

Consiliul de Supervizare al Volkswagen va trebui să aprobe acordul.

VW a pus deoparte 18,2 miliarde de euro pentru a acoperi costurile legate de Dieselgate, care ar urma să fie cel mai costisitor din întreaga industrie auto.

Marți, grupul german a precizat că încă nu poate fi determinat costul final.

În ciuda scandalului emisiilor, datele publicate marți de Volkswagen AG arată că grupul german pare să fi fost anul trecut cel mai mare producător auto din lume, cu vânzări globale de peste 10,3 milioane de vehicule, în creștere cu 3,8% față de 2015.

Rivala Toyota se așteaptă în 2106 la vânzări de 10,09 milioane de vehicule, potrivit Agerpres.

"2016 a fost un an foarte dificil pentru noi. Am făcut eforturi pentru a soluționa și depăși criza diesel și, în același timp, am inițiat un proces fundamental de schimbare pentru a pregăti Volkswagen pentru viitorul mobilității", a declarat directorul grupului Volkswagen, Matthias Müller.

În decembrie, Volkswagen AG a ajuns la un nou acord cu autoritățile americane pentru răscumpărarea a aproximativ 20.000 din cele 80.000 de vehicule echipate cu un motor diesel de 3.0 litri, implicate în scandalul emisiilor (Dieselgate).

Restul vehiculelor vor fi rechemate la service pentru repararea softului. Dacă VW nu reușește să repare softul, mașinile vor fi de asemenea răscumpărate de grupul german. Sunt vizate brandurile Volkswagen Touareg, fabricate în perioada 2013 — 2016, Audi Q7 fabricate din 2013 — 2015, Porsche Cayenne din 2013 — 2016, Audi A6 quattro, Audi A7 quattro, A8, A8L și Q5 din 2014-2016.

Cynthia Giles, de la Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA), a estimat la aproximativ un miliard de dolari costul răscumpărărilor, al rechemărilor la service și al reparațiilor. De asemenea, Volkswagen va contribui cu 225 milioane de dolari la un fond de mediu pentru a compensa poluarea excesivă, a adăugat Cynthia Giles.

Oferta de răscumpărare vizează aproximativ 20.000 de vehicule Volkswagen Touareg fabricate în perioada 2009 — 2012 și modele diesel Audi Q7.

Acordul reprezintă un pas important în soluționarea unei crize care a izbucnit anul trecut când grupul german a recunoscut că, în perioada 2005 — 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vândute la nivel mondial cu un soft care falsifică rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.

Volkswagen a anunțat recent că va plăti 16,3 miliarde de dolari, după ce a recunoscut că ani de zile a folosit un soft care falsifică rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel în SUA, acceptând să răscumpere vehiculele de la consumatori și să furnizeze fonduri pentru a stimula producerea autoturismelor ecologice.

Volkswagen face obiectul unor investigații în mai multe țări, după ce a recunoscut că a echipat 11 milioane de vehicule vândute la nivel mondial cu un soft care falsifică rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.

Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 mărci, printre care automobilele VW, Lamborghini, Skoda, Seat, Bentley, Audi și Bugatti, dar și camioanele MAN și Scania.