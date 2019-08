Așa arată vodka Atomik, făcută din incrediente radioactive de la Cernobîl

Vodka Atomik de la Cernobîl

Vodka artizanală "Atomik", fabricată cu cereale și apă din zona de excludere de la Cernobîl, este primul produs de consum care a venit din zona abandonată din jurul centralei nucleare deteriorate.

Echipa din spatele băuturii spirtoase Atomik este formată din cercetători care au lucrat în zona de excludere timp de mai mulți ani, potrivit BBC.

Savanții studiază modul în care zona s-a recuperat după accidentul nuclear catastrofal din 1986. Ei speră să folosească profiturile obținute din vânzarea noii băuturi pentru a ajuta comunitățile din Ucraina afectate de impactul economic al dezastrului.

„Nu este mai radioactivă decât orice altă vodcă", spune prof. Jim Smith, de la Universitatea din Portsmouth, Marea Britanie

„Orice chimist vă va spune că, atunci când distilați ceva, impuritățile rămân în produsul rezidual. Așadar, am luat secară, care a fost puțin contaminată, și apa din mediul de la Cernobâl și am distilat-o. I-am rugat apoi pe prietenii noștri de la Southampton University, care au un laborator radioanalitic uimitor, să vadă dacă pot găsi vreo radioactivitate. Nu au putut găsi nimic - totul era sub limita lor de detecție", a explicat prof. Smith.

De ce oamenii de știință au făcut tocmai o votcă? În primul rând, pentru că un produs curat și distilat poate fi obținut din ingrediente contaminate. Dar, în plus, oamenii de știință speră că vânzarea de votcă ar putea oferi sprijin comunităților din zona de excludere.

„Acum, după 30 de ani de la tragedie, cred că cel mai important lucru din zonă este de fapt dezvoltarea economică, nu radioactivitatea”, a explicat profesorul chimist.

Cu o singură sticlă produsă până acum, echipa profesorului Smith speră să producă 500 de sticle în acest an, vânzându-le inițial către numărul tot mai mare de turiști care vizitează acum zona de excludere de la Cernobîl.