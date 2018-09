VOCEA ROMÂNIEI. Darren Cahill impresionat de concurentul Bogdan Ioan

VOCEA ROMÂNIEI. Antrenorul australian a publicat pe contul său de Twitter un mesaj în care le recomandă fanilor lui Michael Jackson să asculte versiunea constănțeanului. 'Trebuie să fie ceva în apa din Constanța. Dacă ești un fan Michael Jackson, ascultă-l pe acest tip de la Vocea României', a scris Cahill, spunând că a primit linkul de la Simona Halep, notează libertatea.ro.

VOCEA ROMÂNIEI. Bogdan Ioan, este un tânăr de 28 de ani din Constanța care a făcut senzație, vineri seara, la Vocea României cu interpretarea sa a piesei Earth Song a lui Michael Jackson.

VOCEA ROMÂNIEI. Toți jurații s-au întors de la primele note pe care le-a luat cântărețul, iar pe tot parcursul interpretării, cei patru jurați au rămas fără cuvinte. Mai mult, Smiley l-a rugat chiar să mai cânte odată fragmentul din melodia regretatului cântăreț american.

There must be something in the water in Constanta. If you’re a Michael Jackson fan, check out this guy from The Voice of Romania (via @Simona_Halep) #earthsong #amazing https://t.co/iOvhaPR2yI