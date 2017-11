VOCEA ROMÂNIEI 2017. Ultima rundă de confruntări de la Vocea României!

VOCEA ROMÂNIEI 2017. Vineri seara de la20:30, se va trece de la agonie la extaz, într-un spectacol incendiar, în ultima rundă de confruntari de la Vocea Romaniei!

VOCEA ROMÂNIEI 2017. Voci puternice, mișcări scenice pregătite în detaliu și presiune intensă pe umerii antrenorilor. Toate acestea se vor armoniza perfect într-o ultimă serie a duetelor de pe scenă Vocea României.



Vineri seara, atitudinea va ieși în față, iar lecția va fi predata chiar de doi dintre antrenori: Tudor și Despot. Una dintre confruntările echipei Lori îl va convinge pe Despot că: “atitudinea pe scenă, de cele mai multe ori, este mai importantă decât vocea”, iar Tudor va continuă: “Uita-te la mine, eu așa am făcut cariera”. Întreg momentul îi va aminti lui Tudor de o situație dificilă prin care a trecut la un concert, pe vremea când era solistul trupei Vamă Veche. Acesta va povești cum, în timp ce cântă piesă Nu ne mai trageți pe dreaptă, colegii s-au gândit să-i facă o glumă și au cântat altă notă decât cea stabilită la repetiții: “Deci nu știam ce mi se întâmplă. În interiorul meu eram dezintegrat, am luat notă cum am putut, dar am rămas cu zâmbetul pe buze”.



Tot vineri, Smiley aproape că nu-și va mai recunoaște una dintre concurente: “Dumneavoastră cine sunteți?”. Pe parcursul repetițiilor, o fată din echipă să a apelat la un mic truc și și-a schimbat culoarea părului, iar gestul sau va fi taxat imediat de către antrenor, care va spune supărat: “Eu mor cu schimbările astea. Dacă îți faci o schimbare atât de radicală, mai mult de jumătate din oamenii care te știau din vedere nu te vor mai cunoaste”.



Competiția crește în intensitate, iar rândurile se strâng din ce în ce mai tare, vinerea aceasta, de la 20:30, la Vocea României, unde Tudor, Smiley, Lori și Despot vor trimite în ring ultimii concurenți înainte de show-urile live.