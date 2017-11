VOCEA ROMÂNIEI 2017, LIVE. 16 concurenți intră în competiție în sesiunea live. Cine sunt ei

VOCEA ROMÂNIEI 2017, LIVE. 16 concurenti, cate patru din fiecare echipa, sunt gata sa inunde scena cu energie si dinamism si sa cucereasca LIVE publicul si antrenorii cu momentele pregatite pentru aceasta etapa a competitiei. Repetitiile sunt in toi, iar Tudor, Smiley, Lori si Despot fac ultimele pregatiri pentru show-ul de vinerea aceasta si le dau sfaturi pretioase concurentilor cu care vor incepe editiile live.

VOCEA ROMÂNIEI 2017, LIVE. Vinerea aceasta, primii 16 concurenti vor face un show ne neuitat pe scena celei mai tari competitii a vocilor, Vocea Romaniei, in prima editie live din sezonul sapte!

Echipa Tudor: Meriam Jane Ndubuisi, Razvan Encuna, Amedeo Chiriac siLaurentiu Mihaiu vor reprezenta vinerea aceasta echipa Tudor.

Meriam este originara din Nigeria, locuieste in Italia, dar isi doreste sa se stabileasca in Romania. Concurenta spune ca muzica este cea care i-a salvat viata, iar in prezent canta cu o trupa la diverse evenimente.

Razvan este din Ploiesti si spune ca de cand a cunoscut-o pe iubita lui a devenit mai serios si mai responsabil. In momentul de fata canta cu o trupa, iar acest lucru ii da singuranta ca este pe drumul cel bun.

Amedeo este din Calarasi si studiaza Dreptul. Este un baiat tacut, a lucrat foarte mult si a crezut intotdeauna in visul lui de a canta. Mama lui nu este de acord cu muzica, iar acest lucru il ambitioneaza si mai tare.

Laurentiu a fost salvat de Tudor in etapa Confruntarilor. Concurentul este din Orastie si lucreaza in vulcanizarea tatalui sau. Cand nu are de lucru, se urca in masina, pune negative pe casetofon si canta. Spune ca momentul in care a reusit sa cante in fata publicului a fost cel mai frumos din viata sa.

VOCEA ROMÂNIEI 2017, LIVE. Echipa Smiley

Ioana Barba, Olga Roman, Octavian Casian si Paul Batinas, din echipa Smiley, sunt gata sa cucereasca publicul vinerea aceasta.

Ioana este din Iasi, este o fire timida, insa a fost intotdeauna incurajata de mama sa in ceea ce priveste muzica. Isi doreste sa activeze in domeniul criminalisticii, dar in acelasi timp vrea sa cante si si pe marile scene.

Olga este din Chisinau, lucreaza la o firma de organizari evenimente si a inceput sa cante in clasa a saptea. Prin muzica si-a facut foarte multi prieteni si, spune ea, asa viata ei a inceput sa aiba un alt sens. Nu a avut niciodata posibilitati financiare, dar si-a croit singura rochiile pentru scena.

Octavian este din Chisinau si este solist de muzica rock de 15 ani. A colaborat cu mai multe trupe de acest gen din Ucraina si Belarus. Concurentul nu are studii muzicale, ci a absolvit Facultatea de limbi moderne si cursuri de management.

Paul vine din Brasov si si-a descoperit pasiunea pentru muzica in copilarie, insa nu a luat niciodata lectii de canto. Isi doreste sa incepa Facultatea de psihologie, pentru ca ii place foarte mult sa lucreze cu oamenii.

VOCEA ROMÂNIEI 2017, LIVE. Echipa Lori

Adriana Ciobanu, Amalia Uruc, Tudor Biletchi si Mihail Tirica, dine chipa Lori, urca pe scena Vocea Romaniei in prima editie live.

Adriana este din Piatra Neamt, iar pasiunea pentru muzica a mostenit-o de la bunicii ei, deoarece acestia obisnuiau sa cante folclor romanesc, acesta fiind si primul gen cantat de concurenta.

Amalia este din Mizil, dar s-a stabilit in Bucuresti, iar in prezent face parte dintr-o trupa. Muzica a fost totul pentru ea, a ajutat-o sa aiba o viata normala. Concurentei ii place foarte mult si teatrul, de aceea si-ar dori sa faca un master in domeniu.

Tudor a fost salvat de Lori in etapa Confruntarilor. Concurentul este din Chisinau si studiaza canto popular. Canta la pian, chitara, saxofon si fluier si este cunoscut in Republica Moldova drept ”baiatul din Ungheni cu voce de fata”. Isi doreste sa devina varianta masculina a Andrei.

Mihail este din Baia-Mare, locuieste in Bucuresti si este student la Conservator. A cantat cu mai multi artisti de la noi din tara, dar pana acum nu a avut ocazia sa fie in spatele microfonului, deoarece a cantat doar la instrumente.

VOCEA ROMÂNIEI 2017, LIVE. Echipa Despot

Oana Mirica, Andrada Cretu, Valentin Poienariu si Robert Pita se pregatesc sa reprezinte cu succes echipa Despot in primul show live.

Oana este din Galati si canta de cand se stie. A absolvit facultatea de Jurnalism si din 2009 lucreaza in invatamant, este educatoare, insa colaboreaza si cu o trupa de coveruri cu care participa la diverse evenimente.

Andrada vine din Drobeta Turnu Severin. Concurenta studiaza in prezent chitara bass, un instrument foarte cool, dupa spusele ei. Pentru ea, muzica a fost intotdeauna fratele pe care nu l-a avut niciodata. Momentan face parte dintr-o trupa romano-sarba si se simte foarte onorata de acest lucru.

Valentin studiaza flautul, un instrument care l-a sensibilizat intotdeauna si il facea sa planga. Concurentul este o fire sensibila, dar este si foarte sociabil si uneori incapatanat. Isi doreste sa cante muzica populara si apoi sa continue si cu alte genuri muzicale.

Robert a fost salvat de Despot in etapa Confruntarilor. Concurentul este din Brasov si a fost crescut de bunici, pe care ii considera parintii lui. Concurentul munceste ori de cate ori are ocazia, insa visul lui este acela de a studia muzica in Irlanda.

sursa