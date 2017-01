Vladimir Putin va purta sâmbătă o primă discuţie telefonică cu preşedintele Donald Trump

Donald Trump şi Vladimir Putin vor avea sâmbătă o conversaţie telefonică aceasta urmând să fie prima lor discuţie de când Trump a preluat mandatul, a declarat pentru CNN un oficial din cadrul Administraţiei,citat de Mediafax.





Donald Trump a promis să aibă relaţii mai bune cu Rusia decât predecesorul său.Luna aceasta, el a sugerat că va ridica sancţiunile impuse Rusiei de Administraţia Obama dacă Kremlinul ajută Statele Unite în lupta împotriva teroriştilor.



În mesajul de Anul Nou, Putin l-a felicitat pe Trump şi şi-a exprimat speranţa că cele două ţări vor putea să "interacţioneze în arena internaţională la un nivel cu totul nou".



"Provocările globale şi regionale majore cu care s-au confruntat ţările noastre în ultimii ani confirmă în mod clar că relaţiile Rusia-SUA reprezintă un factor important în asigurarea stabilităţii şi securităţii în lumea modernă", a spus Putin.



Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut în această săptămână "restabilirea relaţiilor normale" dintre Rusia şi Statele Unite sub Administraţia Trump.



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat apoi, pentru agenţia de presă Tass, că Putin şi Trump intenţionează să aibă sâmbătă o discuţie telefonică.



"Da, confirm acest lucru", a spus Peskov.



Trump a declarat joi, într-un interviu acordat Fox News, că plănuieşte să poarte o discuţie telefonică cu Putin în zilele care urmează.



"El (n.r. Putin) m-a sunat după ce am câştigat, dar nu am avut o discuţie, însă înţeleg că vom avea o discuţie în curând", a spus Trump.



Liderul american a mai spus că ar fi benefic pentru Washington şi Moscova să se îmbunătăţească relaţiile.



"Nu-l ştiu pe Putin, dar dacă ne putem înţelege cu Rusia, este extraordinar, este bine pentru Rusia, este bine pentru noi", a spus Trump. "Mergem împreună şi distrugem Stat Islamic", a mai precizat Trump.