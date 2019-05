Vladimir Putin, exerciții de imagine, la un meci de hochei. A marcat 9 goluri și a căzut pe gheață

Liderul de la Kremlin a marcat 9 din cele 14 goluri ale echipei sale, dar, în timp ce savura victoria, s-a împiedicat şi a căzut în faţa spectatorilor.

Îmbrăcat în tricoul cu numărul 11 pe care îl poartă întotdeauna la meciurile de hochei, Putin a reuşit să înscrie de nouă ori în poarta adversarilor. Fiecare reuşită a stârnit aplauze furtunoase în public.

Nu a fost totul roz pentru ţarul de la Kremlin. De la atâta entuziasm, Putin a căzut pe gheaţă, chiar după meciul care s-a încheiat cu scorul de 14 la 7.

Preşedintele Rusiei e un sportiv înrăit. Are centură neagră la judo, e pasionat de curling, călărie, dar şi de înot. A făcut şi scufundări în Marea Neagră şi în Lacul Baikal.

Russian leader Vladimir Putin takes a tumble during an ice hockey victory lap after scoring eight goals in an exhibition match.



