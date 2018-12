Vladimir Drăghia, condamnat la închisoare

Vladimir Drăghia

Vladimir Draghia a primit o veste foarte dura. Actorul a fost condamnat la inchisoare de judecatorii din Constanta, scrie ele.ro.



Desi spera sa fie achitat, Vladimir Draghia nu a primit vestea pe care o astepta. El a fost judecat intr-un dosar pentru conducerea unui autoturism sub influenta alcoolului.



Astfel, judecătorii au dispus:"Condamnă pe inculpatul Drăghia Vladimir Roland la o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani".