Vizită rară a președintelui Chinei în Coreea de Nord

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, va vizita Coreea de Nord joi şi vineri la invitaţia omologului său nord-coreean, Kim Jong-Un, a informat luni agenţia oficială Xinhua, preluată de EFE şi AFP, notează Agerpres.

Aceasta este prima vizită din 2005 a unui preşedintele chinez în această ţară vizată de sancţiuni internaţionale. Deplasarea are loc cu o săptămână înaintea summitului G20 din Japonia, unde vor participa preşedintele Xi şi omologul său american Donald Trump. Totodată, vizita are loc la un an după primul summit istoric din Singapore între Trump şi Kim, care nu a permis totuşi soluţionarea chestiunii programului nuclear nord-coreean.

China, principala aliată a regimului de la Phenian, s-a alăturat sancţiunilor internaţionale menite să convingă Coreea de Nord să renunţe la arma atomică. Relaţiile dintre cei doi aliaţi deveniseră deosebit de tensionate ca urmare a testelor nucleare făcute de Phenian, într-o asemenea măsură încât Xi şi Kim, ajunşi la putere în 2012 şi respectiv 2011, au aşteptat până anul trecut pentru a se întâlni.

De atunci, între cei doi lideri s-a produs o apropiere spectaculoasă, comentează AFP. Kim Jong-Un s-a deplasat în China în patru rânduri anul trecut pentru a se întâlni cu preşedintele chinez. La rândul său, Xi a promis să viziteze Phenianul, dar până acum nu fusese stabilită nicio dată.