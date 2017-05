Vivaldianno - City of Mirrors. Vivaldi prinde viaţă pe scena Sălii Palatului

Duminica aceasta va avea loc pe scena Salii Palatului din Bucuresti o productie muzicala spectaculoasa ce il are in prim plan pe Antonio Vivaldi, unul dintre cei mai iubiti compozitori ai tuturor timpurilor. Vivaldianno – City of Mirrors este un show complex ce promite o seara de neuitat, cu magie si virtuozitate.

Pe strazile inguste ale Venetiei natale, in filarmonici si sali de concerte, in castile melomanilor si in urechile catorva generatii bune de ascultatori, muzica lui Vivaldi a rezistat si s-a reinventat in timp, fara sa inceteze sa fascineze iubitorii de muzica de pretutindeni. Spectacolul inspirat din viata si opera geniului Antonio Vivaldi a cucerit lumea si va ajunge saptamana aceasta in premiera la Bucuresti pe 21 mai, la Sala Palatului.

”Vivaldi este unul dintre cei mai pozitivi compozitori ai tuturor timpurilor. Am pastrat partiturile originale ale compozitorului si le-am conectat la instrumente moderne si la cele mai recente tehnologii audio-video, la fel cum ar fi facut si Vivaldi dacă ar fi avut aceste mijloace la indemana. Am încercat sa aduc muzica clasica mai aproape de spectatorii de azi, prin aceasta experienta multimedia. Este motivul pentru care Vivaldianno a fost primit cu atat de mult entuziasm in toata lumea”, a declarat Michal Dvořák, producatorul show-ului si unul dintre cei mai apreciati muzicieni cehi contemporani.

Vivaldianno este un spectacol care solicita toate simturile, astfel ca, dincolo de muzica legendara, publicul va calatori în timp prin proiectii tridimensionale ce recreeaza atmosfera Venetiei de altadata.

