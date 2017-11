VISURI LA CHEIE 2017. A murit de cancer la o lună după și-a refăcut casa

VISURI LA CHEIE 2017. A murit de cancer la o lună după ce echipa de la „Visuri la cheie” i-a refăcut casa. Este vorba despre Violeta din comuna Urseni. Femeia a lăsat în urmă trei băieți, dintre care unul bolnav de autism, iar cazul lor a cutremurat o țară întreagă.







VISURI LA CHEIE 2017. După ce în urmă cu câțiva ani le-a ars casa, Violeta și copiii au fost nevoiți să se mute într-un magazin din sat, nefolosit. Între timp, o fundație a reușit să strângă banii necesari pentru construirea unei noi case. Din păcate, lucrarile s-au oprit brusc, atunci când Violeta a aflat că suferă de cancer, astfel că toți banii strânși au ajutat la tratamentul acesteia.

Cu ajutorul Otiliei și al fundației pe care a inițiat-o, tânăra care a făcut tot posibilul ca viața Violetei și a băieților ei să se schimbe, echipa „Visuri la cheie” le-a adus zâmbetul pe față și le-a construit casa mult dorită. Din păcate, Violeta a murit la o lună de când casa i-a fost predată.

„Am primit sute zeci de mesaje, în care oamenii ne întreabă dacă Violeta a apucat să doarmă și ea măcar o dată în casă…Dacă într-adevăr copiii locuiesc acolo. Da, casa le-a fost predată pe 25 septembrie, când s-a filmat „mutarea autocarului”, iar Violeta a plecat spre Cer pe 26 octombrie. Copiii locuiesc în casă. O îngrijesc și o curăță „lună”. Totul este absolut impecabil în căsuța lor. Când am cumpărat acoperișul marca „lindab”, m-a întrebat cineva din localitate: „Tu chiar vrei să-i faci Violetei cea mai frumoasă casă din sat?!”.

VISURI LA CHEIE 2017. De asemenea, am mai primit mesaje în care ni s-a spus că băieții Violetei apar veseli în fotografii…Nimeni nu ar vrea să știe ce e în sufletul lor. Violeta și-a pregătit copiii cum să trateze moartea ei. Înainte să plece la spital, înainte să moară, le-a zis copiilor așa: „S-ar putea ca eu să nu mă mai întorc. După cei voi muri, dacă va vine să plângeți, să o faceți, ca să va descărcați, dar eu aș vrea mai bine să râdeți de orice glumă pe care o veți auzi, să zâmbiți, să ascultați muzică. Eu așa vă vreau, că eu vă voi vedea de sus și m-ar durea să va văd plângând”…. Au plâns și plâng mult. Ieri m-am întânit cu Lavinus, băiatul de 18 ani și cu Ovidiu, băiețelul autist. Am fost să mâncăm ceva și de la o vorbă la alta, m-am uitat la Lavinus că avea ochii roșii de plâns…Numai ei știu cât de mult au îngrijit-o pe mama lor, cât au cărat-o pe brațe până și la WC, cât au spălat-o, cât i-au purtat grijă când era prin spitale, cât i-au pus ligheanul ca să vomite în el…Noi le-am promis și le promitem încă o dată că vom fi mereu alături de ei și că îi vom sprijini și îi vom îndruma așa cum vom putea noi mai bine”, este mesajul postat pe contul de socializare a fundației Fight for life.