Ce înseamnă, de fapt, visele erotice. Specialiștii le-au descifrat

De cele mai multe ori persoanele care acordă prea multă importanță părerilor celor din jurul lor tind să viseze că sunt infideli. Un vis în care faci sex cu un necunoscut poate doar să însemne că dorești să ți se reconfirme faptul că încă poți flirta.

Asta nu inseamna ca doresti sa iti inseli partenerul. Pur si simplu ai nevoie de mai multa incredre in sine prin confirmarea de la straini. Daca amantul tau nu are chip, atunci trebuie sa stii ca nu e vorba de vreo posibila viitoare curtare din partea unui pretendent, ci inseamna ca inca esti legata de lucrurile pe care nu le-ai facut pana acum. Regreti anumite sanse ratate.

E momentul sa lasi tot ceea ce te macina din trecut in trecut si sa pasesti cu incredere spre viitor! In cazul in care te gasesti facand amor cu o partenera, ar trebui sa stii ca incepi sa-ti pierzi increderea in tine. Poate insemna intr-acelasi timp ca nu esti multumita de ce ai realizat pana acum. Pune piciorul in prag! Incepe sa fii mai indrazneata si lasa deoparte orice temeri pe care le ai alaturi de partenerul tau. Cand sunteti doar voi doi, lumea va apartine.