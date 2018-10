Virusul West Nile continuă să facă victime în România: 40 de persoane au murit

Virusul West Nile

Virusul West Nile continuă să facă victime în România. Două persoane au murit în ultima săptămână, ajungându-se, în total, la 40 de decese. Cele mai multe persoane sunt din Bucureşti.

Virusul West Nile: In sezonul 2018, in perioada 2 mai 2018-17 octombrie2018 s-au inregistrat 275 de cazuri de infectie cu virusul West Nile, conform Institutului National de Sanatate Publica.

S-au inregistrat 40 decese (11 decese in Bucuresti, 5 in judetul Bihor, 5 in jud Iasi, 4 in judetulOlt , 2 in judetul Suceava, 2 in judetul Dolj, 2 in judetul Constanta si cate 1 deces in AB, BR, BT, CV, CL, DB, GL, PH, TR).

INSP precizează că cele mai multe cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost la pacienţi de peste 70 de ani - 119; alte grupe de vârstă: 60 - 69 de ani - 67 cazuri; 50 - 59 de ani - 43 cazuri; 40 - 49 de ani - 21 cazuri; 30 - 39 de ani - 12 cazuri; 20 - 29 de ani - 9 cazuri şi 15 - 19 ani - 4 cazuri.

Virusul West Nile: Distributia cazurilor confirmate pe genuri este urmatoarea: Masculin/Feminim=1.8, iar raportul cazurilor pe medii de provenienta este Rural/Urban=1.3.

In functie de unitatea teritoriala de expunere, cazurile au fost inregistrate in Bucuresti (53) si in judetele: Dolj (34), Olt (24), Iasi (26), Teleorman (19), Constanta (10), Bacau (10), Braila (9), Galati (8), Mures (7), Bihor (8), Satu Mare (6), Sibiu (7), Ilfov (5), Mehedinti (5), Suceava (6), Dambovita (4), Botosani (5), Calarasi (3), Alba (2), Arges (3), Caras- Severin (2), Cluj (2), Giurgiu (3), Prahova (2), Tulcea (2), Vaslui (3), Bistrita Nasaud (1), Buzau (1), Covasna (1), Ialomita (1), Hunedoara (1), Valcea (1), Vrancea (1).

Virusul West Nile: Recomandarile pentru populatie sunt urmatoarele:

- sa evite expunerea la tantari, purtand imbracaminte cu maneci lungi si pantaloni lungi,

- sa utilizeze substante chimice repelente impotriva tantarilor,

- sa impiedice patrunderea tantarilor in casa (plase protectie la ferestre),

- sa utilizeze substante insecticide in locuinta/in jurul locuintei,

- sa asigure desecarea baltilor de apa din jurul gospodariei,

- sa indeparteze recipientele de apa stagnanta si gunoiul menajer.