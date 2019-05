Virgil Ardelean - "Vulpea", lămurește relația cu Cioloș

Generalul în rezervă, Virgil Ardelean, celebru sub titulatura de "Vulpea", ține să facă lămuriri în privința relației cu Dacian Cioloș.

Într-o scrisoare trimisă redacției DC News, Ardelean îl laudă pe Dacian Cioloș, despre care spune că nu a furat, nu a ucis și nu e corupt. Totuși, ține să menționeze faptul că nu este implicat și că nu se va implica în niciun proiect politic.

"Apariția în mass-media a numeroase aserțiuni despre numele meu în asociere cu dl Dacian Cioloș mă obligă să ofer public unele explicații.

Fac precizarea de la început că nu acuz, nu laud pe nimeni și nici nu mă lamentez, doar constat și menționez câteva adevăruri:



- Mă gândesc să nu-mi las numele singur printre actorii și suporterii luptei politice atât de înverșunate în acest timp, chiar dacă el apare doar așa în plan secundar, alături de dl Dacian Cioloș, a cărui singură vină pare a fi că, până acum, nu este dovedit că a furat, nu a ucis, nu este corupt, nu este bolnav sau incompetent. Așa că trebuie să i se găsească unele vulnerabilități, doar nu o fi un sfânt.



După Teoria Judecății sociale, mesajul persuasiv trebuie înghesuit cu forță în mentalul receptorilor (cetățenii, votanții), indiferent că este minciună, parțial adevăr, că nu are logică sau o valoare pentru subiectul ori tema pusă în dezbatere publică. Dar experții în comunicare cunosc că atunci când un politician "o scaldă", prin contrast, anumite idei, mesaje cu o argumentație consistentă vor fi critic-reflexiv procesate de receptori și se vor cuibări cumva acolo în mentalul omului cu scopul de a genera atitudini. Probabil pe asta se mizează.



- Am mai spus-o și precizez foarte clar din nou: nu sunt implicat și nu intenționez să mă implic în vreun Proiect Politic. Desigur, cunosc oameni politici pe stânga, pe centrul și pe dreapta eșichierului politic, pe care îi simpatizez și consider că aceștia pot face mult bine României, important e să ajungă acolo unde se iau deciziile. În rest, îmi doresc o Românie a performanței, ordinii de drept, a prestigiului și a celor fericiți.



- De 10 ani lucrez în privat.



- Am fost crescut la țară de bunicii mei și a trebuit să lucrez în vacanțele de liceu ca să am bani să-mi petrec câteva zile cu mama mea care era la Brașov. Am stat la internat inclusiv la Școala de Poliție. Nu am avut șansa/ neșansa să relaționez cu dl. Dacian Cioloș. Am absolvit prima promoție de criminalistică în 1974, nu contraspionaj economic sau alte specialități. Am ales Clujul și am lucrat în această specialitate 4 ani (criminalistica reprezenta partea științifică de cercetare a infracțiunilor). Apoi, am fost ofițer specializat în cercetarea infracțiunilor financiare, economice, judiciare. Am fost și sunt un îndrăgostit de muncă pură de Poliție, aceea în care implici fantezia în gândire, în căutare, în care descoperi.

Asta făceam, domnule "istoric" Marius Oprea, în anul 1980. Pentru domnia voastră doar, am fost numit oficial Șeful Poliției Cluj-Napoca în democrație, în 1992. Am ocupat o perioadă și funcția de Adjunct al Șefului Poliției/Miliției Cluj-Napoca și mă ocupam cu partea de cercetare a infracțiunilor economice, judiciare (omoruri, tâlhării, violuri, spargeri de locuințe, droguri, infracțiuni economico-financiare), criminalistică.



Niciodată nu am inițiat sau avut în coordonare, lucrare, în vreo formă calificată sau necalificată, instituțional, sau neinstitutional vreun caz în care să fi fost implicată vreo persoană din Cluj sau din România, considerată disidentă. Nu aveam competență legală pentru așa ceva. Alții aveau aceste competențe. Am avut parte de șefi cumpătați, atât la Județ cât și la Municipiu și, cum se zice, ne-a ferit și Dumnezeu să fim implicați cu toții în ceva de această natură.



De aceea, nu m-ați găsit între cei 83 de foste cadre care au acționat în cazul Doamnei Doina Cornea. Dar dumneavoastră, dle Marius Oprea, cu valențele dvs. de "istoric", bănuiesc că știți treaba aceasta, dar se pare că este mai important interesul personal pe care îl aveți pentru a vă plasa alegațiile în zona politică. Pe dl. Sorin Roșca Stănescu îl înțeleg, domnia sa este un ziarist redutabil cu practică și știință "de a informa", cu nuanțele care îi satisfac interesele. Dar pe dvs. ce va mână în luptă?



Cât despre dl. Dacian Cioloș, în ciuda aparențelor, destinele noastre nu prea au multe legături comune, în afara gradului de rudenie cunoscut. Nu prea ne-am intersectat. Cariera mea profesională activă, majoră, s-a încheiat în anul 2006 când mi-am dat demisia din funcția de șef al informațiilor din M.A.I, iar ascensiunea politică a dl. Dacian Cioloș a început, dacă nu mă înșel, după acele timpuri. Mai mult, aștept și rog orice persoană să iasă și să declare public, indiferent de funcția pe care a avut-o sau o are, să relateze dacă a fost vreo împrejurare sau cunoaște fapte în care eu am intervenit cu ceva în sprijinul ascensiunii profesionale ale dl. Dacian Cioloș. Nu există în lume o asemenea persoană sau o asemenea faptă.

Apropo, dle. "istoric" Marius Oprea, din mass-media, am aflat și eu că dl. Dacian Cioloș a făcut armata la Trupele de Securitate. Ca să nu fiu "vulpe moralistă", aș vrea să fiu clar, recunosc că dacă dl. Dacian Cioloș sau o altă rudă a mea m-ar fi rugat să intervin cu ceva și dacă era posibil și legal, aș fi făcut-o cu multă plăcere. La dânsul nu a fost cazul până acum.

Cu mult respect pentru toți profesioniștii care au îmbrățișat dificila profesie de ziarist!".