Viorica Vasilica Dăncilă, anunț de ultimă oră despre majorarea salariilor și pensiilor

Viorica Dancila

Premierul Viorica Vasilica Dăncilă susține că bugetul pemite majorarea salariilor și pensiilor, dar și pentru majorarea alocațiilor pentru copii.

„Avem bani şi pentru mărirea pensiilor şi salariilor, aşa cum am dovedit că am avut şi anul trecut. Prim modificările pe care Guvernul le-a făcut legii plafoanelor bugetare, am asigurat şi creşterea alocaţiilor pentru copii de la 84 lei la 150 lei, iar în cazul copiilor cu dizabilităţi de la 200 lei la 300 de lei”, a adăugat Dăncilă.