Viorica Dăncilă: Ne vom asigura că nu se fac aranjamente, alegerile vor fi într-un singur tur

Viorica Dăncilă, preşedintele interimat al PSD, a confirmat după şedinţa CEx că alegerile pentru funcţiile de conducere, de la Congresul de sâmbătă, vor avea loc într-un singur tur. Dăncilă a afirmat că decizia s-a luat pentru a preveni orice aranjamente,

"Nu am vorbt cu un coleg sau cu altul, să le spun pe cine să voteze şi am luat toate măsurile ca în parttid să fie o competiţie corectă. Votul se va face exact ca la alegerile, pe bază de CI şi buletin de vot, să nu existe nicio suspiciunie şi niciun semn de întrebare", a afirmat Viorica Dăncilă

"Acest congres trebuie să fie despre reforma partidului, despre ce am realizat şi ce nu, unde am obţinut rezultate, unde am greşti. nu trebuie să fie un contgres pentru o persoană sau alta. Este un congres normal, care va alege p o nouă conducere care va avea susţinerea partidului, dar care-şi asuma şi reforma partidului şi rezultatul la alegerile viitoare."

Alegerile prezidenţiale sunt o prioritate pentru noi.Dacă la europarlamentare am avut un rezultat care a nemulţumit partidul, am văzut că efectiv n-am reusit sa atragem atenţia votanţilor, a simpatizanţilor, înseamnă că undeva am greşit. De aceea, in forurile interne trebuie să alegerem cel mai bine contat candidat în urma sondajelor din partid, pentru ca cel mai târziu la începutul lunii august să-l anunţăm", a mai precizat Viorica Dăncilă.