Viorica Dăncilă: Trebuie să există o alternativă la softul electoral

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat că alegerile prezidențiale ar trebui să existe o alternativă la softul electoral de monitorizare a prezenței la vot al STS.

Viorica Dăncilă a mai spus că comisia parlamentară de anchetă a alegerilor din 26 mai este cea care va analiza ce s-a întâmplat cu softul electoral.

”Există o comisie parlamentară care va analiza acest lucru. Este adevărat că în spațiul public au apărut multe semne de întrebare, multe dintre ele la care nu găsim o explicație ceea ce va conduce la analiza acestui lucru și cred eu că pentru a nu exista suspiciuni la alegerile prezidențiale trebuie să avem o alternativă. În mod sigur vom avea o numărătoare paralelă pentru că atunci când există numărătoarea paralelă poți să demonstrezi anumite lucruri care ți se par incorecte”, a precizat Viorica Dăncilă, la DCNews.

Carmen Dan: AEP să se ocupe de softul electoral

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat marți, că softul gestionat de STS ar trebui trecut în atribuțiile unei autorități independente, cum ar fi, de exemplu, Autoritatea Electorală Permanentă.

„Eu cred că beneficiul acestei analize constă în demersul de îmbunătățire a legislației electorale. Până la urmă, asta trebuie să conteze. Și, referitor la acest aspect, eu cred că România este un stat atât de democratic, încât să ne permitem să ne exercităm dreptul la vot fără să existe pază armată, așa cum dispune legislația electorală în prezent. Nu mai văd justificarea acestei reglementări, motiv pentru care noi am propus să ne ținem în responsabilitate paza secțiilor de votare, dar nu înțelegem de ce trebuie să fie înarmată”, a declarat Carmen Dan la finalul audierilor din Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea posibilelor fraude la alegerile europarlamentare și la referendumul din 26 mai.

Președintele AEP o contrazice pe Carmen Dan

Însă, președintele AEP nu este de aceeași părere. Florin Mitulețu spune că sistemul ar trebui să fie gestionat, în continuare, de STS și nu de AEP, cum a propus Carmen Dan.

Șeful AEP susține că alegerile europarlamentare nu au fost viciate ți o contrazice pe Carmen Dan.

"Sistemul de monitorizare a prezenţei la vot a fost utilizat în anul 2016 la alegerile locale, nu a fost nicio contestaţie cu privire la acest sistem informatic. În anul 2016, la alegerile pentru Parlament, în ţară şi în străinătate a fost folosit acelaşi sistem informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi prevenirea votului ilegal. La fel, nu a fost sesizată sau trimisă vreo contestaţie cu privire la acest sistem informatic centralizat. În 2018, la referendumul pentru revizuirea Constituţiei, nu a putut fi utilizat pentru că aveam doar 20 de zile în consultare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, s-a ajuns la concluzia că nu poate fi utilizat. La alegerile pentru Parlamentul European sistemul acesta informatic a fost pregătit din timp. În acest sistem informatic a apărut şi acea opţiune ca alegătorul să voteze şi la referendumul consultativ. Şi la nivelul AEP, cât şi la nivelul BEC nu am avut o informaţie că acest sistem ar fi fost viciat într-un fel sau altul. (...) Eu susţin ca la acest moment să funcţioneze aşa cum a funcţionat, iar în viitor, dacă AEP va avea din punct de vedere legal şi din punct de vedere tehnic posiblitatea să preia acest sistem informatic, fără nicio problemă (îl va prelua - n.r.)", a declarat preşedintele AEP.

USR avertizează că PSD vrea sa creeze un soft paralel pentru fraudarea alegerilor

Deputatul USR de Diaspora Daniel Popescu sustine ca PSD si ALDE vor sa discrediteze Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV), astfel incat sa manipuleze rezultatele viitoarelor alegeri.

"Consider socante insistentele membrilor PSD-ALDE de a discredita Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal. A fost linia de atac pe tot parcursul audierilor reprezentantilor principalelor institutii, precum MAI, MAE si, astazi, AEP. Presedintele AEP a confirmat ca institutia pe care o conduce nu are expertiza, capacitatea si resursele de a gestiona un asemenea sistem. Asistam la o sarada bazata pe informatii incomplete lansate in spatiul public", a declarat deputatul Daniel Popescu, miercuri, dupa a treia zi de audieri in Comisia de ancheta privind alegerile din 26 mai, intr-un comunicat de presă transmis miercuri.