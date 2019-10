Viorica Dăncilă susţine decontarea pe viaţă a îngrijirii victimelor de la Colectiv

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, că va susţine modificarea legislaţiei astfel încât victimele de la Colectiv să primească decontarea tratamentelor cât timp au nevoie.

„Am primit scrisoarea victimelor tragediei de la Colectiv şi am căutat în ultimele zile soluţii pentru a le putea oferi sprijinul de care au nevoie. -Aşa cum boala noastră este pe toată viaţa, avem nevoie ca şi tratamentul să fie la fel-, spuneau. Şi aveau dreptate. Aşa că voi susţine propunerea lor de modificare a legislaţiei, astfel încât să primească decontarea îngrijirilor atâta timp cât este nevoie. Este o datorie morală a noastră şi o măsură justă de sprijin pentru aceşti tineri greu încercaţi şi familiile lor, care au avut atât de mult de suferit”, a scris Dăncilă, pe Facebook.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, vineri, că susţine propunerea victimelor de la Colectiv, care solicită decontarea tratamentelor pe viaţă. Ministrul spune că este nevoie de modificarea legislaţiei în acest sens.

„În urma scrisorii deschise pe care ne-au adresat-o (victimiele de la Colectiv – n.r.) am avut o discuţie cu premierul României, iar astăzi i-am informat pe cei care au fost prezenţi la această întâlnire privitor la discuţia pe care am avut-o. Concluzia este că susţinem propunerea lor de modificare a legislaţiei, astfel încât să primească decontarea îngrijirilor atât timp cât au nevoie. Am mai discutat despre actele privind transferul pacientului. Este ordinul de ministru pe care urma să îl promovăm dar am mai avut nişte discuţii pe această team”, a declarat, vineri, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.